https://ria.ru/20220327/zemletryasenie-1780296783.html

У берегов Эквадора произошло землетрясение

У берегов Эквадора произошло землетрясение - РИА Новости, 27.03.2022

У берегов Эквадора произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Эквадора, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T07:52

2022-03-27T07:52

2022-03-27T07:52

в мире

землетрясение

эквадор

москва

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Эквадора, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Изначально магнитуда оценивалась в 5,9.Очаг землетрясения находился на глубине 40 километров, в 16 километрах к юго-востоку от города Эсмеральдас (население 165 тысяч). Землетрясение зафиксировано в 04.28 по времени UTC (07.28 мск)

https://ria.ru/20220325/zemletryasenie-1779972027.html

эквадор

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Никита Стома

в мире, землетрясение, эквадор, москва