https://ria.ru/20220327/zemletryasenie-1780296783.html
У берегов Эквадора произошло землетрясение
У берегов Эквадора произошло землетрясение - РИА Новости, 27.03.2022
У берегов Эквадора произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Эквадора, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T07:52
2022-03-27T07:52
2022-03-27T07:52
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эквадор
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Эквадора, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Изначально магнитуда оценивалась в 5,9.Очаг землетрясения находился на глубине 40 километров, в 16 километрах к юго-востоку от города Эсмеральдас (население 165 тысяч). Землетрясение зафиксировано в 04.28 по времени UTC (07.28 мск)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, землетрясение, эквадор, москва
У берегов Эквадора произошло землетрясение
У берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Эквадора, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Изначально магнитуда оценивалась в 5,9.
Очаг землетрясения находился на глубине 40 километров, в 16 километрах к юго-востоку от города Эсмеральдас (население 165 тысяч). Землетрясение зафиксировано в 04.28 по времени UTC (07.28 мск)