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Британцы обрушились на Зеленского за попытки спровоцировать третью мировую - РИА Новости, 27.03.2022
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Британцы обрушились на Зеленского за попытки спровоцировать третью мировую
Британцы обрушились на Зеленского за попытки спровоцировать третью мировую - РИА Новости, 27.03.2022
Британцы обрушились на Зеленского за попытки спровоцировать третью мировую
Читатели Daily Mail высказались о просьбе президента Украины Владимира Зеленского отдать танки и самолеты стран НАТО Киеву. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T16:04
2022-03-27T16:56
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail высказались о просьбе президента Украины Владимира Зеленского отдать танки и самолеты стран НАТО Киеву."НАТО не обязана помогать Зеленскому. Он неправильно разыграл свои карты и разозлил Россию, настаивая на вхождении Украины в альянс. Все это происходит из-за его высокомерия", — полагает Januaryaugust."Он отчаянно пытается втянуть в это весь мир", — пишет еще один пользователь ."Извини, но мы не хотим ядерной войны", — отметил H8INGITHERE."Россия — тоже", — ответил ему Don Coileain."Я начинаю подозревать, что он (Зеленский. — Прим. ред.) плохой парень", — поделился LeeC31.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При этом, как подчеркнул Путин, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220326/zelenskiy-1780271964.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский
16:04 27.03.2022 (обновлено: 16:56 27.03.2022)
 
Британцы обрушились на Зеленского за попытки спровоцировать третью мировую

Читатели Daily Mail обрушились на Зеленского за попытки разжечь третью мировую войну

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail высказались о просьбе президента Украины Владимира Зеленского отдать танки и самолеты стран НАТО Киеву.
"Задача этого парня и (американского лидера. — Прим. ред.) Байдена — начать третью мировую войну", — считает Barnhillboy.
"НАТО не обязана помогать Зеленскому. Он неправильно разыграл свои карты и разозлил Россию, настаивая на вхождении Украины в альянс. Все это происходит из-за его высокомерия", — полагает Januaryaugust.
"Он отчаянно пытается втянуть в это весь мир", — пишет еще один пользователь .
"Извини, но мы не хотим ядерной войны", — отметил H8INGITHERE.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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FAZ: высокомерный поступок Зеленского возмутил Европу
"Россия — тоже", — ответил ему Don Coileain.
"Я начинаю подозревать, что он (Зеленский. — Прим. ред.) плохой парень", — поделился LeeC31.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При этом, как подчеркнул Путин, об оккупации Украины речи не идет.
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В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир Зеленский
 
 
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