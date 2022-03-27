16:04 27.03.2022 (обновлено: 16:56 27.03.2022)
Британцы обрушились на Зеленского за попытки спровоцировать третью мировую
Читатели Daily Mail обрушились на Зеленского за попытки разжечь третью мировую войну
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail высказались о просьбе президента Украины Владимира Зеленского отдать танки и самолеты стран НАТО Киеву.
"Задача этого парня и (американского лидера. — Прим. ред.) Байдена — начать третью мировую войну", — считает Barnhillboy.
"Он отчаянно пытается втянуть в это весь мир", — пишет еще один пользователь .
"Извини, но мы не хотим ядерной войны", — отметил H8INGITHERE.
"Россия — тоже", — ответил ему Don Coileain.
"Я начинаю подозревать, что он (Зеленский. — Прим. ред.) плохой парень", — поделился LeeC31.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При этом, как подчеркнул Путин, об оккупации Украины речи не идет.