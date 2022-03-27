https://ria.ru/20220327/zelenskiy-1780342002.html

Британцы обрушились на Зеленского за попытки спровоцировать третью мировую

Британцы обрушились на Зеленского за попытки спровоцировать третью мировую - РИА Новости, 27.03.2022

Британцы обрушились на Зеленского за попытки спровоцировать третью мировую

Читатели Daily Mail высказались о просьбе президента Украины Владимира Зеленского отдать танки и самолеты стран НАТО Киеву. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T16:04

2022-03-27T16:04

2022-03-27T16:56

в мире

украина

вооруженные силы украины

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail высказались о просьбе президента Украины Владимира Зеленского отдать танки и самолеты стран НАТО Киеву."НАТО не обязана помогать Зеленскому. Он неправильно разыграл свои карты и разозлил Россию, настаивая на вхождении Украины в альянс. Все это происходит из-за его высокомерия", — полагает Januaryaugust."Он отчаянно пытается втянуть в это весь мир", — пишет еще один пользователь ."Извини, но мы не хотим ядерной войны", — отметил H8INGITHERE."Россия — тоже", — ответил ему Don Coileain."Я начинаю подозревать, что он (Зеленский. — Прим. ред.) плохой парень", — поделился LeeC31.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При этом, как подчеркнул Путин, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220326/zelenskiy-1780271964.html

https://ria.ru/20220326/zelenskiy-1780264541.html

украина

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский