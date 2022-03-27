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ВС России уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода - РИА Новости, 27.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/zavod-1780306235.html
ВС России уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода
ВС России уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода - РИА Новости, 27.03.2022
ВС России уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода
Во Львове высокоточным оружием в субботу были уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода, заявил на брифинге в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:04
2022-03-27T10:17
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
львов
украина
тор (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Во Львове высокоточным оружием в субботу были уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода, заявил на брифинге в воскресенье официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов "Тор" и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220326/ukraina-1780244735.html
львов
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министерство обороны рф (минобороны рф), львов, украина, тор (зенитный ракетный комплекс)
10:04 27.03.2022 (обновлено: 10:17 27.03.2022)
 
ВС России уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода

ВС России уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода, где ремонтировали "Тор"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Во Львове высокоточным оружием в субботу были уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода, заявил на брифинге в воскресенье официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов "Тор" и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков", - добавил генерал.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЛьвовУкраинаТор (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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