https://ria.ru/20220327/zavod-1780306235.html

ВС России уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода

ВС России уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода - РИА Новости, 27.03.2022

ВС России уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода

Во Львове высокоточным оружием в субботу были уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода, заявил на брифинге в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T10:04

2022-03-27T10:04

2022-03-27T10:17

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

львов

украина

тор (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Во Львове высокоточным оружием в субботу были уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода, заявил на брифинге в воскресенье официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов "Тор" и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220326/ukraina-1780244735.html

львов

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), львов, украина, тор (зенитный ракетный комплекс)