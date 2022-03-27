https://ria.ru/20220327/zakony-1780315934.html

Какие нововведения ждут россиян в апреле

Россиянам перечислили законы, вступающие в силу в апреле - РИА Новости, 27.03.2022

Какие нововведения ждут россиян в апреле

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, вступающих в силу в апреле. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T11:47

2022-03-27T11:47

2022-03-27T15:23

общество

россия

луганская народная республика

украина

вячеслав володин

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, вступающих в силу в апреле.Индексация социальных пенсийПрежде всего он обратил внимание на то, что социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6 процента. Это коснется четырех миллионов человек. Ранее то же самое сделали для гражданских неработающих и военных пенсионеров, но этим поддержка не ограничится, заявил Володин."Президент России подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии", — добавил спикер нижней палаты.Закон о статусе участников операции на УкраинеПомимо этого, Володин напомнил о вступающем в силу законе о признании участников спецоперации на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках ветеранами боевых действий.В частности, это позволит обеспечить их льготами по оплате коммунальных платежей и прочими мерами социальной поддержки.Наказание за фейки о работе российских госорганов за рубежомВ списке также значится закон об ответственности за фейки о работе российских государственных органов за рубежом. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и Следственном комитете.Аналогичный закон ранее приняли в отношении российских Вооруженных сил.Упрощение соцподдержки и доступ к "Госуслугам" для подростковС 1 апреля в России упрощается получение социальной поддержки — реквизиты банковских счетов граждан будут передаваться в информационные системы в установленном порядке. Согласие можно выразить через Единую систему идентификации и аутентификации.Кроме того, на портале "Госуслуги" теперь смогут зарегистрироваться подростки, достигшие 14-летнего возраста. Для этого они должны будут указать СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты.Меры по поддержке граждан и бизнесаВласти также отменили уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по банковским вкладам в 2021-2022 годах. Для IT-компаний на 2022-2024 годы вводится нулевая ставка налога на прибыль.Еще одно нововведение касается упрощения и ускорения ввода иностранных лекарств на российский рынок.

https://ria.ru/20220326/avtomobili-1780218783.html

https://ria.ru/20220324/besogon-1779852562.html

https://ria.ru/20220326/ofshory-1780220060.html

россия

луганская народная республика

украина

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Станислав Ванд

общество, россия, луганская народная республика, украина, вячеслав володин