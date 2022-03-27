Арабская коалиция нанесла удары по объектам в Йемене, сообщили СМИ
"Аль-Масира": арабская коалиция нанесла удары по медицинским объектам в Йемене
© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов. Архивное фото
БЕЙРУТ, 27 мар - РИА Новости. Самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по медицинскому центру в поселении Мкарам на йеменском острове Камаран, сообщает в воскресенье телеканал "Аль-Масира".
"Шесть человек получили ранения, включая троих детей, и получили повреждения жилые дома в результате ударов вражеских самолетов по медицинскому центру по деревне Мкарам на острове Камаран", - сообщает телеканал.
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По данным "Аль-Масиры", авиаударам коалиции подверглись также медицинские объекты в Ходейде. В квартале "7 июля" ракетами был уничтожен склад с медикаментами и поврежден корпус медицинского центра.
Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) в субботу заявили о решении установить режим прекращения огня в одностороннем порядке сроком на три дня.
Хуситы усилили обстрелы территории Саудовской Аравии после того, как на прошлой неделе власти королевства казнили 82 человека, в том числе трех йеменских военнопленных. Нападения происходят в преддверии намеченного на 29 марта межйеменского диалога в Эр-Рияде, куда страны Персидского залива пригласили и хуситов, но те отказались приехать, сославшись на то, что Саудовская Аравия является одной из сторон йеменского конфликта.
В Йемене с 2014 года идет гражданское противостояние между хуситами и военными на их стороне и правительственной армией. Оно перешло в активную стадию с вступлением в военные действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в 2015 году.
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