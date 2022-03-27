https://ria.ru/20220327/yemen-1780321123.html

Арабская коалиция нанесла удары по объектам в Йемене, сообщили СМИ

Арабская коалиция нанесла удары по объектам в Йемене, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.03.2022

Арабская коалиция нанесла удары по объектам в Йемене, сообщили СМИ

Самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по медицинскому центру в поселении Мкарам на йеменском острове Камаран, сообщает в... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T12:52

2022-03-27T12:52

2022-03-27T12:52

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БЕЙРУТ, 27 мар - РИА Новости. Самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по медицинскому центру в поселении Мкарам на йеменском острове Камаран, сообщает в воскресенье телеканал "Аль-Масира"."Шесть человек получили ранения, включая троих детей, и получили повреждения жилые дома в результате ударов вражеских самолетов по медицинскому центру по деревне Мкарам на острове Камаран", - сообщает телеканал.По данным "Аль-Масиры", авиаударам коалиции подверглись также медицинские объекты в Ходейде. В квартале "7 июля" ракетами был уничтожен склад с медикаментами и поврежден корпус медицинского центра.Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) в субботу заявили о решении установить режим прекращения огня в одностороннем порядке сроком на три дня.Хуситы усилили обстрелы территории Саудовской Аравии после того, как на прошлой неделе власти королевства казнили 82 человека, в том числе трех йеменских военнопленных. Нападения происходят в преддверии намеченного на 29 марта межйеменского диалога в Эр-Рияде, куда страны Персидского залива пригласили и хуситов, но те отказались приехать, сославшись на то, что Саудовская Аравия является одной из сторон йеменского конфликта.В Йемене с 2014 года идет гражданское противостояние между хуситами и военными на их стороне и правительственной армией. Оно перешло в активную стадию с вступлением в военные действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в 2015 году.

https://ria.ru/20220118/bombardirovka-1768290972.html

https://ria.ru/20220131/raketa-1770234734.html

ходейда (город)

персидский залив

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ходейда (город), персидский залив, йемен, ансар алла