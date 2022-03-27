https://ria.ru/20220327/yavka-1780328095.html
Явка избирателей во втором туре выборов в Абхазии составила 54,52 процента
Явка избирателей во втором туре выборов в Абхазии составила 54,52 процента - РИА Новости, 27.03.2022
Явка избирателей во втором туре выборов в Абхазии составила 54,52 процента
Итоговая явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Абхазии составила более 54,52%, сообщил журналистам председатель Центризбиркома республики... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T13:39
2022-03-27T13:39
2022-03-27T13:39
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СУХУМ, 27 мар - РИА Новости. Итоговая явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Абхазии составила более 54,52%, сообщил журналистам председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан.Второй тур парламентских выборов прошёл в Абхазии в субботу, 26 марта, избирательные участки были открыты в 17 из 35 округов. Во втором туре приняли участие 34 кандидата - 30 мужчин и четыре женщины. В целом в списках во втором туре было зарегистрировано 67 659 человек, участвовали в выборах 36 885 человек, недействительными оказались 905 бюллетеней."Итоговая явка составила более 54,52%", - сказал Маршан, отметив слаженную работу окружных комиссий.По его словам, в ЦИК поступила одна жалоба от кандидата, который сообщил, что "не все бюллетени были подписаны его наблюдателями".Глава ЦИК сообщил, что округе номер 8 пройдут новые выборы, так как кандидаты набрали равное число голосов.Первая сессия депутатов должна состояться не позднее чем через 30 дней. В парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются один раз в пять лет. Срок полномочий нынешнего шестого созыва парламента истекает весной этого года.
https://ria.ru/20220322/abkhaziya-1779380200.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия
Явка избирателей во втором туре выборов в Абхазии составила 54,52 процента
Явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Абхазии составила 54,52 процента
СУХУМ, 27 мар - РИА Новости. Итоговая явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Абхазии составила более 54,52%, сообщил журналистам председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан.
Второй тур парламентских выборов прошёл в Абхазии
в субботу, 26 марта, избирательные участки были открыты в 17 из 35 округов. Во втором туре приняли участие 34 кандидата - 30 мужчин и четыре женщины. В целом в списках во втором туре было зарегистрировано 67 659 человек, участвовали в выборах 36 885 человек, недействительными оказались 905 бюллетеней.
"Итоговая явка составила более 54,52%", - сказал Маршан, отметив слаженную работу окружных комиссий.
По его словам, в ЦИК поступила одна жалоба от кандидата, который сообщил, что "не все бюллетени были подписаны его наблюдателями".
Глава ЦИК сообщил, что округе номер 8 пройдут новые выборы, так как кандидаты набрали равное число голосов.
Первая сессия депутатов должна состояться не позднее чем через 30 дней. В парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются один раз в пять лет. Срок полномочий нынешнего шестого созыва парламента истекает весной этого года.