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На месте крушения Boeing 737 в Китае нашли второй черный ящик - РИА Новости, 27.03.2022
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На месте крушения Boeing 737 в Китае нашли второй черный ящик
На месте крушения Boeing 737 в Китае нашли второй черный ящик - РИА Новости, 27.03.2022
На месте крушения Boeing 737 в Китае нашли второй черный ящик
Второй "черный ящик" найден на месте крушения пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в Китае, передает Центральное телевидение КНР. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T06:20
2022-03-27T08:11
в мире
гуанчжоу
китай
china eastern airlines
boeing 737
гуанси-чжуанский автономный район
пекин
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ПЕКИН, 27 мар — РИА Новости. Второй "черный ящик" найден на месте крушения пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в Китае, передает Центральное телевидение КНР.Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. В среду на месте крушения самолета нашли один "черный ящик", который фиксировал переговоры в кабине пилотов, его направили в Пекин.В субботу замглавы Управления гражданской авиации Китая Ху Чжэньцзян заявил, что все 123 пассажира и девять членов экипажа признаны погибшими.
гуанчжоу
китай
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в мире, гуанчжоу, китай, china eastern airlines, boeing 737, гуанси-чжуанский автономный район, пекин
06:20 27.03.2022 (обновлено: 08:11 27.03.2022)
 
На месте крушения Boeing 737 в Китае нашли второй черный ящик

На месте крушения пассажирского Boeing 737 на юге Китая обнаружили второй черный ящик

© REUTERS / China DailyОбломки самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines
Обломки самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / China Daily
Обломки самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 мар РИА Новости. Второй "черный ящик" найден на месте крушения пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в Китае, передает Центральное телевидение КНР.

"Был найден второй "черный ящик" разбившегося пассажирского самолета авиакомпании China Eastern Airlines", — говорится в сообщении.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.
Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. В среду на месте крушения самолета нашли один "черный ящик", который фиксировал переговоры в кабине пилотов, его направили в Пекин.
В субботу замглавы Управления гражданской авиации Китая Ху Чжэньцзян заявил, что все 123 пассажира и девять членов экипажа признаны погибшими.
Поисковые работы на месте крушения Boeing 737 в Китае
© AFP 2022 / STR

На месте происшествия спасатели нашли обломки разбившегося самолета, однако ни выживших, ни тел погибших пока не обнаружили.

Обломки самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines в уезде Тэн городского округа Учжоу
1 из 11

На месте происшествия спасатели нашли обломки разбившегося самолета, однако ни выживших, ни тел погибших пока не обнаружили.

© AFP 2022 / STR
© REUTERS / China Daily

Boeing потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар.

Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines
2 из 11

Boeing потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар.

© REUTERS / China Daily
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Самолет выполнял внутренний рейс из Куньмина в Гуанчжоу. По данным местных властей, иностранцев, включая россиян, на борту не было.

Люди на въезде в деревню Лу рядом с местом крушения самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines. 22 марта 2022 года
3 из 11

Самолет выполнял внутренний рейс из Куньмина в Гуанчжоу. По данным местных властей, иностранцев, включая россиян, на борту не было.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© AFP 2022 / ESN / China Fire

Согласно данным на сайте flightradar24, самолет летел на крейсерской высоте примерно в 8,9 километра, когда вдруг резко начал терять высоту и скорость.

Место крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines в уезде Тэн городского округа Учжоу
4 из 11

Согласно данным на сайте flightradar24, самолет летел на крейсерской высоте примерно в 8,9 километра, когда вдруг резко начал терять высоту и скорость.

© AFP 2022 / ESN / China Fire
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Родственники пассажиров с потерпевшего крушение рейса MU5735 ждут известий в международном аэропорту Гуанчжоу-Байюнь.

Родственники пассажиров самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines, потерпевшего крушение, в международном аэропорту Гуанчжоу-Байюнь, Китай. 21 марта 2022
5 из 11

Родственники пассажиров с потерпевшего крушение рейса MU5735 ждут известий в международном аэропорту Гуанчжоу-Байюнь.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Крушение пассажирского Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за более чем 11 лет.

Родственники пассажиров самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines, потерпевшего крушение, в международном аэропорту Гуанчжоу-Байюнь, Китай. 21 марта 2022
6 из 11

Крушение пассажирского Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за более чем 11 лет.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

На место катастрофы было направлено 450 пожарных. Им удалось потушить лесной пожар, вызванный крушением Boeing.

Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines
7 из 11

На место катастрофы было направлено 450 пожарных. Им удалось потушить лесной пожар, вызванный крушением Boeing.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© AFP 2022 / STR

Ни власти, ни авиакомпания пока не обнародуют никаких версий причины катастрофы. Эксперты считают, что самолет мог упасть из-за отказа двигателей на крейсерской высоте.

Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines
8 из 11

Ни власти, ни авиакомпания пока не обнародуют никаких версий причины катастрофы. Эксперты считают, что самолет мог упасть из-за отказа двигателей на крейсерской высоте.

© AFP 2022 / STR
© REUTERS / China Daily

Обломки самолета Boeing 737 на месте крушения.

Обломки самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines
9 из 11

Обломки самолета Boeing 737 на месте крушения.

© REUTERS / China Daily
© AFP 2022 / STR

Управление гражданской авиации США сообщило о готовности помочь Китаю в расследовании катастрофы авиалайнера Boeing 737.

Спасатели отдыхают после поисков на месте авиакатастрофы самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines в городе Учжоу, Китай
10 из 11

Управление гражданской авиации США сообщило о готовности помочь Китаю в расследовании катастрофы авиалайнера Boeing 737.

© AFP 2022 / STR
© REUTERS / Tingshu Wang

На месте крушения самолета были обнаружены обгоревшие удостоверения личности, кошельки и другие вещи пассажиров. Гористая местность создает большие трудности для поисковой работы.

Обломки самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines на экране телевизора в ресторане в Пекине, Китай
11 из 11

На месте крушения самолета были обнаружены обгоревшие удостоверения личности, кошельки и другие вещи пассажиров. Гористая местность создает большие трудности для поисковой работы.

© REUTERS / Tingshu Wang
1 из 11

На месте происшествия спасатели нашли обломки разбившегося самолета, однако ни выживших, ни тел погибших пока не обнаружили.

© AFP 2022 / STR
2 из 11

Boeing потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар.

© REUTERS / China Daily
3 из 11

Самолет выполнял внутренний рейс из Куньмина в Гуанчжоу. По данным местных властей, иностранцев, включая россиян, на борту не было.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
4 из 11

Согласно данным на сайте flightradar24, самолет летел на крейсерской высоте примерно в 8,9 километра, когда вдруг резко начал терять высоту и скорость.

© AFP 2022 / ESN / China Fire
5 из 11

Родственники пассажиров с потерпевшего крушение рейса MU5735 ждут известий в международном аэропорту Гуанчжоу-Байюнь.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
6 из 11

Крушение пассажирского Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за более чем 11 лет.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
7 из 11

На место катастрофы было направлено 450 пожарных. Им удалось потушить лесной пожар, вызванный крушением Boeing.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
8 из 11

Ни власти, ни авиакомпания пока не обнародуют никаких версий причины катастрофы. Эксперты считают, что самолет мог упасть из-за отказа двигателей на крейсерской высоте.

© AFP 2022 / STR
9 из 11

Обломки самолета Boeing 737 на месте крушения.

© REUTERS / China Daily
10 из 11

Управление гражданской авиации США сообщило о готовности помочь Китаю в расследовании катастрофы авиалайнера Boeing 737.

© AFP 2022 / STR
11 из 11

На месте крушения самолета были обнаружены обгоревшие удостоверения личности, кошельки и другие вещи пассажиров. Гористая местность создает большие трудности для поисковой работы.

© REUTERS / Tingshu Wang
 
В миреГуанчжоуКитайChina Eastern AirlinesBoeing 737Гуанси-Чжуанский автономный районПекин
 
 
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