https://ria.ru/20220327/yaschik-1780294549.html

На месте крушения Boeing 737 в Китае нашли второй черный ящик

На месте крушения Boeing 737 в Китае нашли второй черный ящик - РИА Новости, 27.03.2022

На месте крушения Boeing 737 в Китае нашли второй черный ящик

Второй "черный ящик" найден на месте крушения пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в Китае, передает Центральное телевидение КНР. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T06:20

2022-03-27T06:20

2022-03-27T08:11

в мире

гуанчжоу

китай

china eastern airlines

boeing 737

гуанси-чжуанский автономный район

пекин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779384455_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_0d6649e2361c81b05c4bf75bfdc49d8b.jpg

ПЕКИН, 27 мар — РИА Новости. Второй "черный ящик" найден на месте крушения пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в Китае, передает Центральное телевидение КНР.Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. В среду на месте крушения самолета нашли один "черный ящик", который фиксировал переговоры в кабине пилотов, его направили в Пекин.В субботу замглавы Управления гражданской авиации Китая Ху Чжэньцзян заявил, что все 123 пассажира и девять членов экипажа признаны погибшими.

гуанчжоу

китай

гуанси-чжуанский автономный район

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, гуанчжоу, китай, china eastern airlines, boeing 737, гуанси-чжуанский автономный район, пекин