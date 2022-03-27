https://ria.ru/20220327/voennyy-1780365664.html

Глава Дагестана пообщался с военным, получившим травмы на Украине

Глава Дагестана пообщался с военным, получившим травмы на Украине - РИА Новости, 27.03.2022

Глава Дагестана пообщался с военным, получившим травмы на Украине

Глава Дагестана Сергей Меликов пообщался по телефону с сержантом Ибрагимхалилом Гаджиевым, который прикрыл товарищей от выстрела гранатомета в ходе спецоперации РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T21:21

2022-03-27T21:21

2022-03-27T21:21

обострение ситуации в днр и лнр

украина

республика дагестан

сергей меликов

россия

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МАХАЧКАЛА, 27 мар – РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов пообщался по телефону с сержантом Ибрагимхалилом Гаджиевым, который прикрыл товарищей от выстрела гранатомета в ходе спецоперации на Украине и получил ранения лица, сообщается в Telegram-канале руководителя региона.Ранее в соцсетях появилось видео, которое солдат записал из больницы. Он, с различными ранениями лица и баротравмой, называл себя зомби и хвалил врачей."Сегодня пообщался по телефону с нашим земляком Ибрагимхалилом Гаджиевым, который проявил доблесть и мужество в специальной военной операции в Украине. Прикрывая товарищей от выстрела из гранатомета, сержант Гаджиев принял удар на себя. В результате взрыва он получил ранение лица и баротравму", – говорится в сообщении главы региона.По словам Меликова, сейчас Ибрагимхалил находится в госпитале, чувствует себя хорошо. "Я передал ему добрые пожелания дагестанцев и уже поручил ответственным службам оказать парню и его семье всю необходимую помощь", – заключил глава региона.

https://ria.ru/20220326/nagrady-1780220895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, республика дагестан, сергей меликов, россия