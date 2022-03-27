Рейтинг@Mail.ru
Глава Дагестана пообщался с военным, получившим травмы на Украине - РИА Новости, 27.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/voennyy-1780365664.html
Глава Дагестана пообщался с военным, получившим травмы на Украине
Глава Дагестана пообщался с военным, получившим травмы на Украине - РИА Новости, 27.03.2022
Глава Дагестана пообщался с военным, получившим травмы на Украине
Глава Дагестана Сергей Меликов пообщался по телефону с сержантом Ибрагимхалилом Гаджиевым, который прикрыл товарищей от выстрела гранатомета в ходе спецоперации РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T21:21
2022-03-27T21:21
обострение ситуации в днр и лнр
украина
республика дагестан
сергей меликов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737070936_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_d319e262aac30d704413cd7360e39cc9.jpg
МАХАЧКАЛА, 27 мар – РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов пообщался по телефону с сержантом Ибрагимхалилом Гаджиевым, который прикрыл товарищей от выстрела гранатомета в ходе спецоперации на Украине и получил ранения лица, сообщается в Telegram-канале руководителя региона.Ранее в соцсетях появилось видео, которое солдат записал из больницы. Он, с различными ранениями лица и баротравмой, называл себя зомби и хвалил врачей."Сегодня пообщался по телефону с нашим земляком Ибрагимхалилом Гаджиевым, который проявил доблесть и мужество в специальной военной операции в Украине. Прикрывая товарищей от выстрела из гранатомета, сержант Гаджиев принял удар на себя. В результате взрыва он получил ранение лица и баротравму", – говорится в сообщении главы региона.По словам Меликова, сейчас Ибрагимхалил находится в госпитале, чувствует себя хорошо. "Я передал ему добрые пожелания дагестанцев и уже поручил ответственным службам оказать парню и его семье всю необходимую помощь", – заключил глава региона.
https://ria.ru/20220326/nagrady-1780220895.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737070936_253:0:2817:1923_1920x0_80_0_0_2b9506884dd8e52dcff0338379446679.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, республика дагестан, сергей меликов, россия
21:21 27.03.2022
 
Глава Дагестана пообщался с военным, получившим травмы на Украине

Глава Дагестана пообщался с военным, получившим травмы, прикрывая товарищей на Украине

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Дагестана Сергей Меликов
Глава Дагестана Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Глава Дагестана Сергей Меликов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 27 мар – РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов пообщался по телефону с сержантом Ибрагимхалилом Гаджиевым, который прикрыл товарищей от выстрела гранатомета в ходе спецоперации на Украине и получил ранения лица, сообщается в Telegram-канале руководителя региона.
Ранее в соцсетях появилось видео, которое солдат записал из больницы. Он, с различными ранениями лица и баротравмой, называл себя зомби и хвалил врачей.
"Сегодня пообщался по телефону с нашим земляком Ибрагимхалилом Гаджиевым, который проявил доблесть и мужество в специальной военной операции в Украине. Прикрывая товарищей от выстрела из гранатомета, сержант Гаджиев принял удар на себя. В результате взрыва он получил ранение лица и баротравму", – говорится в сообщении главы региона.
По словам Меликова, сейчас Ибрагимхалил находится в госпитале, чувствует себя хорошо. "Я передал ему добрые пожелания дагестанцев и уже поручил ответственным службам оказать парню и его семье всю необходимую помощь", – заключил глава региона.
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 11:50
Военным, отличившимся в спецоперации на Украине, вручили Ордена Мужества
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРеспублика ДагестанСергей МеликовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала