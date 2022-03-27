https://ria.ru/20220327/voennye-1780359952.html
В ДНР сообщили о семи украинских военных, добровольно сложивших оружие
В ДНР сообщили о семи украинских военных, добровольно сложивших оружие - РИА Новости, 27.03.2022
В ДНР сообщили о семи украинских военных, добровольно сложивших оружие
Семеро украинских военнослужащих добровольно перешли на сторону ДНР, сообщает Народная милиция республики в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T19:52
2022-03-27T19:52
2022-03-27T20:52
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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Семеро украинских военнослужащих добровольно перешли на сторону ДНР, сообщает Народная милиция республики в Telegram-канале."Семеро военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР", — говорится в публикации.Всего с начала российской военной спецоперации то же самое сделали уже 405 представителей ВСУ.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220327/obstrel-1780358116.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
19:52 27.03.2022 (обновлено: 20:52 27.03.2022)
В ДНР сообщили о семи украинских военных, добровольно сложивших оружие
В ДНР сообщили о семи украинских военных, добровольно сложивших оружие в воскресенье