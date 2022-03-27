Рейтинг@Mail.ru
В ДНР сообщили о семи украинских военных, добровольно сложивших оружие - РИА Новости, 27.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220327/voennye-1780359952.html
В ДНР сообщили о семи украинских военных, добровольно сложивших оружие
В ДНР сообщили о семи украинских военных, добровольно сложивших оружие - РИА Новости, 27.03.2022
В ДНР сообщили о семи украинских военных, добровольно сложивших оружие
Семеро украинских военнослужащих добровольно перешли на сторону ДНР, сообщает Народная милиция республики в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T19:52
2022-03-27T20:52
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778220477_416:365:3363:2022_1920x0_80_0_0_0d709e53149b318fbe9ba70c3c2e2669.jpg
ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Семеро украинских военнослужащих добровольно перешли на сторону ДНР, сообщает Народная милиция республики в Telegram-канале."Семеро военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР", — говорится в публикации.Всего с начала российской военной спецоперации то же самое сделали уже 405 представителей ВСУ.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220327/obstrel-1780358116.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778220477_1021:619:2927:2048_1920x0_80_0_0_b9d7b06566a213c8824265a4d17acf74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
19:52 27.03.2022 (обновлено: 20:52 27.03.2022)
 
В ДНР сообщили о семи украинских военных, добровольно сложивших оружие

В ДНР сообщили о семи украинских военных, добровольно сложивших оружие в воскресенье

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБронетранспортер Народной милиции ДНР в селе Гнутово
Бронетранспортер Народной милиции ДНР в селе Гнутово - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Бронетранспортер Народной милиции ДНР в селе Гнутово. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Семеро украинских военнослужащих добровольно перешли на сторону ДНР, сообщает Народная милиция республики в Telegram-канале.
"Семеро военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР", — говорится в публикации.
Всего с начала российской военной спецоперации то же самое сделали уже 405 представителей ВСУ.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
Вчера, 19:31
ВСУ с начала суток выпустили более ста снарядов и мин по ДНР
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала