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Симферополь вернулся к потреблению воды из водохранилищ - РИА Новости, 27.03.2022
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Симферополь вернулся к потреблению воды из водохранилищ
Симферополь вернулся к потреблению воды из водохранилищ - РИА Новости, 27.03.2022
Симферополь вернулся к потреблению воды из водохранилищ
Водоснабжение столицы Крыма преимущественно осуществляется из водохранилищ, доля артезианских источников снижена до 8-10%, сообщил РИА Новости глава республики... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T08:50
2022-03-27T08:50
республика крым
симферополь
сергей аксенов (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Водоснабжение столицы Крыма преимущественно осуществляется из водохранилищ, доля артезианских источников снижена до 8-10%, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов."С учетом наполнения водохранилищ водоснабжение Симферополя осуществляется в основном за счет поверхностных источников. Доля воды из подземных источников составляет порядка 8-10%. Однако полная остановка всех скважин в настоящее время не планируется", - сказал Аксенов.В Алуште, где складывалась сложная обстановка с водоснабжением, водозабор из ранее задействованных резервных скважин остановлен, сказал глава Крыма. В остальных городах и районах Крыма изменений в схеме подачи воды нет, добавил Аксенов.Основные водохранилища, которые используются для водоснабжения Симферополя, к началу весны полностью заполнены водой впервые за два года. Все водохранилища Крыма к 1 марта благодаря интенсивным осадкам накопили более 188 миллионов кубометров воды, что в четыре раза больше показателя прошлого года на эту же дату, сообщил ранее гидрометцентр полуострова.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за засухи в ряде районов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном было переориентировано на артезианские источники. Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780082139.html
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республика крым
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республика крым, симферополь, сергей аксенов (политик), россия
08:50 27.03.2022
 
Симферополь вернулся к потреблению воды из водохранилищ

Глава Крыма Аксенов: Симферополь вернулся к потреблению воды из водохранилищ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкБелогорское водохранилище в Крыму
Белогорское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Белогорское водохранилище в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Водоснабжение столицы Крыма преимущественно осуществляется из водохранилищ, доля артезианских источников снижена до 8-10%, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.
"С учетом наполнения водохранилищ водоснабжение Симферополя осуществляется в основном за счет поверхностных источников. Доля воды из подземных источников составляет порядка 8-10%. Однако полная остановка всех скважин в настоящее время не планируется", - сказал Аксенов.
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В Алуште, где складывалась сложная обстановка с водоснабжением, водозабор из ранее задействованных резервных скважин остановлен, сказал глава Крыма. В остальных городах и районах Крыма изменений в схеме подачи воды нет, добавил Аксенов.
Основные водохранилища, которые используются для водоснабжения Симферополя, к началу весны полностью заполнены водой впервые за два года. Все водохранилища Крыма к 1 марта благодаря интенсивным осадкам накопили более 188 миллионов кубометров воды, что в четыре раза больше показателя прошлого года на эту же дату, сообщил ранее гидрометцентр полуострова.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за засухи в ряде районов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном было переориентировано на артезианские источники. Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
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