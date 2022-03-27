https://ria.ru/20220327/voda-1780299844.html

Симферополь вернулся к потреблению воды из водохранилищ

Симферополь вернулся к потреблению воды из водохранилищ - РИА Новости, 27.03.2022

Симферополь вернулся к потреблению воды из водохранилищ

Водоснабжение столицы Крыма преимущественно осуществляется из водохранилищ, доля артезианских источников снижена до 8-10%, сообщил РИА Новости глава республики... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T08:50

2022-03-27T08:50

2022-03-27T08:50

республика крым

симферополь

сергей аксенов (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Водоснабжение столицы Крыма преимущественно осуществляется из водохранилищ, доля артезианских источников снижена до 8-10%, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов."С учетом наполнения водохранилищ водоснабжение Симферополя осуществляется в основном за счет поверхностных источников. Доля воды из подземных источников составляет порядка 8-10%. Однако полная остановка всех скважин в настоящее время не планируется", - сказал Аксенов.В Алуште, где складывалась сложная обстановка с водоснабжением, водозабор из ранее задействованных резервных скважин остановлен, сказал глава Крыма. В остальных городах и районах Крыма изменений в схеме подачи воды нет, добавил Аксенов.Основные водохранилища, которые используются для водоснабжения Симферополя, к началу весны полностью заполнены водой впервые за два года. Все водохранилища Крыма к 1 марта благодаря интенсивным осадкам накопили более 188 миллионов кубометров воды, что в четыре раза больше показателя прошлого года на эту же дату, сообщил ранее гидрометцентр полуострова.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за засухи в ряде районов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном было переориентировано на артезианские источники. Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.

https://ria.ru/20220325/ukraina-1780082139.html

https://ria.ru/20220325/peregovory-1780084756.html

республика крым

симферополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, симферополь, сергей аксенов (политик), россия