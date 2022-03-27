Симферополь вернулся к потреблению воды из водохранилищ
Глава Крыма Аксенов: Симферополь вернулся к потреблению воды из водохранилищ
Белогорское водохранилище в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Водоснабжение столицы Крыма преимущественно осуществляется из водохранилищ, доля артезианских источников снижена до 8-10%, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.
"С учетом наполнения водохранилищ водоснабжение Симферополя осуществляется в основном за счет поверхностных источников. Доля воды из подземных источников составляет порядка 8-10%. Однако полная остановка всех скважин в настоящее время не планируется", - сказал Аксенов.
В Алуште, где складывалась сложная обстановка с водоснабжением, водозабор из ранее задействованных резервных скважин остановлен, сказал глава Крыма. В остальных городах и районах Крыма изменений в схеме подачи воды нет, добавил Аксенов.
Основные водохранилища, которые используются для водоснабжения Симферополя, к началу весны полностью заполнены водой впервые за два года. Все водохранилища Крыма к 1 марта благодаря интенсивным осадкам накопили более 188 миллионов кубометров воды, что в четыре раза больше показателя прошлого года на эту же дату, сообщил ранее гидрометцентр полуострова.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за засухи в ряде районов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном было переориентировано на артезианские источники. Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.