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Путин отметил значимый вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом

Путин отметил значимый вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом - РИА Новости, 27.03.2022

Путин отметил значимый вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом

Росгвардия вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также добивается весомых результатов по другим направлениям, об этом президент РФ... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T00:09

2022-03-27T00:09

2022-03-27T10:37

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

в мире

владимир путин

россия

москва

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Росгвардия вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также добивается весомых результатов по другим направлениям, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем видеообращении к сотрудникам ведомства в честь Дня войск национальной гвардии России."Своей повседневной службой росгвардейцы стремятся преумножить лучшие профессиональные традиции, с глубоким, искренним уважением относятся к ветеранам внутренних войск, ОМОНа, СОБРа — структур, ставших основой современной Росгвардии. Равняются на них", — подчеркнул президент.Путин отметил, что Росгвардия стала надежным звеном в единой государственной системе обеспечения правопорядка. "Созданная шесть лет назад Росгвардия стала неотъемлемым, надежным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов наших граждан", — сказал Путин.

https://ria.ru/20220327/rosgvardeytsy-1780287672.html

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"Спасибо за стойкость и безупречную службу России" – поздравление Путина с Днем национальной гвардии Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Национальной гвардии с професcиональным праздником. 27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации, установленный указом президента РФ от 16 января 2017 года. В целях сохранения преемственности воинских традиций дата празднования приходится на день, ранее именовавшийся Днем внутренних войск министерства внутренних дел России, на основе которых были созданы войска национальной гвардии Российской Федерации, предназначенные для поддержания порядка, обеспечения государственной и общественной безопасности, охраны объектов. 2022-03-27T00:09 true PT2M15S

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Никита Стома

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, в мире, владимир путин, россия, москва