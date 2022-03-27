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В Чехии находится более 300 тысяч беженцев с Украины - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/ukraintsy-1780336750.html
В Чехии находится более 300 тысяч беженцев с Украины
В Чехии находится более 300 тысяч беженцев с Украины - РИА Новости, 27.03.2022
В Чехии находится более 300 тысяч беженцев с Украины
Чехия уже приняла более 300 тысяч беженцев с Украины, что составляет около 3% населения самой республики, 55 тысяч из них находится в Праге, сообщил в... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T15:09
2022-03-27T15:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
чехия
украина
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ПРАГА, 27 мар – РИА Новости. Чехия уже приняла более 300 тысяч беженцев с Украины, что составляет около 3% населения самой республики, 55 тысяч из них находится в Праге, сообщил в воскресенье премьер Петр Фиала, выступая по Чешскому ТВ."Наша страна приняла уже более 300 тысяч беженцев из Украины, более половины из них – это дети, 80% взрослых составляют женщины. В общей сложности это составляет примерно 3% населения Чехии. Около 55 тысяч из общего числа беженцев приняла Прага", - сказал Фиала.Как отметил премьер, в последние дни поток беженцев немного ослаб. Тем не менее, кабмин обратился в парламент с просьбой одобрить продление режима чрезвычайной ситуации для более эффективной работы с беженцами сразу до конца мая, а не на 30 дней, как это обычно бывает, поскольку, по мнению министров, работа по обеспечению беженцев необходимыми условиями для жизни только начинается.По словам премьера, только подключение детей беженцев к обучению в чешских школах обойдется бюджету на первом этапе в 5,2 миллиарда крон (около 225 миллионов долларов). Предполагается, что в течение лета украинские дети будут изучать в летних лагерях чешский язык, а в школах будет расширен преподавательский состав, в том числе, за счет профессиональных учителей, прибывших в рядах беженцев с Украины.В настоящее время, сообщил Фиала, в республике ощущается некоторое напряжение в связи с недостатком мест для размещения украинских беженцев."Однако мы не хотим просить руководство ЕС о перераспределении беженцев по другим странам ЕС, намерены справиться с этой проблемой сами. Мы лишь попросили Брюссель оказать нам финансовое содействие в этом вопросе. Кроме того, мы обратились с просьбой прислать нам 25 мобильных жилых домов на тот случай, если нам не хватит стационарных помещений для размещения беженцев", - сказал Фиала.
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/dnr-1779806864.html
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в мире, чехия, украина
15:09 27.03.2022
 
В Чехии находится более 300 тысяч беженцев с Украины

Премьер Чехии Фиала: в стране находится более 300 тысяч беженцев с Украины

© AP Photo / Markus SchreiberБеженцы на границе Украины
Беженцы на границе Украины - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Беженцы на границе Украины
Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 мар – РИА Новости. Чехия уже приняла более 300 тысяч беженцев с Украины, что составляет около 3% населения самой республики, 55 тысяч из них находится в Праге, сообщил в воскресенье премьер Петр Фиала, выступая по Чешскому ТВ.
"Наша страна приняла уже более 300 тысяч беженцев из Украины, более половины из них – это дети, 80% взрослых составляют женщины. В общей сложности это составляет примерно 3% населения Чехии. Около 55 тысяч из общего числа беженцев приняла Прага", - сказал Фиала.
Как отметил премьер, в последние дни поток беженцев немного ослаб. Тем не менее, кабмин обратился в парламент с просьбой одобрить продление режима чрезвычайной ситуации для более эффективной работы с беженцами сразу до конца мая, а не на 30 дней, как это обычно бывает, поскольку, по мнению министров, работа по обеспечению беженцев необходимыми условиями для жизни только начинается.
По словам премьера, только подключение детей беженцев к обучению в чешских школах обойдется бюджету на первом этапе в 5,2 миллиарда крон (около 225 миллионов долларов). Предполагается, что в течение лета украинские дети будут изучать в летних лагерях чешский язык, а в школах будет расширен преподавательский состав, в том числе, за счет профессиональных учителей, прибывших в рядах беженцев с Украины.
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В настоящее время, сообщил Фиала, в республике ощущается некоторое напряжение в связи с недостатком мест для размещения украинских беженцев.
"Однако мы не хотим просить руководство ЕС о перераспределении беженцев по другим странам ЕС, намерены справиться с этой проблемой сами. Мы лишь попросили Брюссель оказать нам финансовое содействие в этом вопросе. Кроме того, мы обратились с просьбой прислать нам 25 мобильных жилых домов на тот случай, если нам не хватит стационарных помещений для размещения беженцев", - сказал Фиала.
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