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Байдену нужна Украина как расходный материал против России, заявили в США - РИА Новости, 27.03.2022
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Байдену нужна Украина как расходный материал против России, заявили в США
Байдену нужна Украина как расходный материал против России, заявили в США - РИА Новости, 27.03.2022
Байдену нужна Украина как расходный материал против России, заявили в США
Президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией, пишет в своем блоге американский журналист Гленн Гринвальд. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T20:26
2022-03-27T22:30
политика
россия
восточная европа
нато
сша
джо байден
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией, пишет в своем блоге американский журналист Гленн Гринвальд.Он отметил, что с 2014 года Вашингтон не только подталкивал Киев к энергичной милитаризации, но и отправлял военных советников и сотрудников разведывательных служб для обучения ВСУ. Значительная часть сложного вооружения, которым Соединенные Штаты накачивали республику, попала в руки неонацистских батальонов, интегрированных в ее армию, напомнил автор."Все это похоже на форму де-факто экспансии НАТО без официального членства в альянсе", — размышляет Гринвальд.По мнению журналиста, США наращивали военные возможности Украины, чтобы использовать ее как "прокси" для ведения длительной борьбы с Россией.На протяжении восьми лет американское правительство в жесткой форме пресекало любые дискуссии о том, что необходимо договариваться с Москвой и избегать конфронтации в Восточной Европе. При этом западных политологов и экспертов, называвших Украину сферой жизненных интересов России, обвиняли в "отсутствии патриотизма" и "пророссийских настроениях", сетует Гринвальд.Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220327/zelenskiy-1780342002.html
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политика, россия, восточная европа, нато, сша, джо байден
20:26 27.03.2022 (обновлено: 22:30 27.03.2022)
 
Байдену нужна Украина как расходный материал против России, заявили в США

Американский журналист Гринвальд заявил, что США используют Украину как расходный материал

© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir KaminskiПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir Kaminski
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией, пишет в своем блоге американский журналист Гленн Гринвальд.
Он отметил, что с 2014 года Вашингтон не только подталкивал Киев к энергичной милитаризации, но и отправлял военных советников и сотрудников разведывательных служб для обучения ВСУ. Значительная часть сложного вооружения, которым Соединенные Штаты накачивали республику, попала в руки неонацистских батальонов, интегрированных в ее армию, напомнил автор.
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"Все это похоже на форму де-факто экспансии НАТО без официального членства в альянсе", — размышляет Гринвальд.
По мнению журналиста, США наращивали военные возможности Украины, чтобы использовать ее как "прокси" для ведения длительной борьбы с Россией.
На протяжении восьми лет американское правительство в жесткой форме пресекало любые дискуссии о том, что необходимо договариваться с Москвой и избегать конфронтации в Восточной Европе. При этом западных политологов и экспертов, называвших Украину сферой жизненных интересов России, обвиняли в "отсутствии патриотизма" и "пророссийских настроениях", сетует Гринвальд.

"Подводя итог, можно сказать, что администрация Байдена <…> рискует столкнуть две мощнейшие ядерные державы в войне", — убежден он.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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