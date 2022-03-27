https://ria.ru/20220327/ukraina-1780362521.html

Байдену нужна Украина как расходный материал против России, заявили в США

Байдену нужна Украина как расходный материал против России, заявили в США - РИА Новости, 27.03.2022

Байдену нужна Украина как расходный материал против России, заявили в США

Президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией, пишет в своем блоге американский журналист Гленн Гринвальд. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T20:26

2022-03-27T20:26

2022-03-27T22:30

политика

россия

восточная европа

нато

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780302516_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ac606bd7da2fdec467d7bac4ca4f56de.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией, пишет в своем блоге американский журналист Гленн Гринвальд.Он отметил, что с 2014 года Вашингтон не только подталкивал Киев к энергичной милитаризации, но и отправлял военных советников и сотрудников разведывательных служб для обучения ВСУ. Значительная часть сложного вооружения, которым Соединенные Штаты накачивали республику, попала в руки неонацистских батальонов, интегрированных в ее армию, напомнил автор."Все это похоже на форму де-факто экспансии НАТО без официального членства в альянсе", — размышляет Гринвальд.По мнению журналиста, США наращивали военные возможности Украины, чтобы использовать ее как "прокси" для ведения длительной борьбы с Россией.На протяжении восьми лет американское правительство в жесткой форме пресекало любые дискуссии о том, что необходимо договариваться с Москвой и избегать конфронтации в Восточной Европе. При этом западных политологов и экспертов, называвших Украину сферой жизненных интересов России, обвиняли в "отсутствии патриотизма" и "пророссийских настроениях", сетует Гринвальд.Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220327/zelenskiy-1780342002.html

https://ria.ru/20220326/konflikt-1780197740.html

россия

восточная европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, восточная европа, нато, сша, джо байден