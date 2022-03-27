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Конфликт затронул два миллиона украинских детей, сообщили в ЮНИСЕФ - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780354236.html
Конфликт затронул два миллиона украинских детей, сообщили в ЮНИСЕФ
Конфликт затронул два миллиона украинских детей, сообщили в ЮНИСЕФ - РИА Новости, 27.03.2022
Конфликт затронул два миллиона украинских детей, сообщили в ЮНИСЕФ
Два миллиона украинских детей были затронуты конфликтом на Украине, сообщила в воскресенье исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел на... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T18:38
2022-03-27T18:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОХА, 27 мар - РИА Новости. Два миллиона украинских детей были затронуты конфликтом на Украине, сообщила в воскресенье исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел на заседании международного форума Doha forum в Катаре."Два миллиона детей на Украине были затронуты конфликтом в этой стране", - отметила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
18:38 27.03.2022
 
Конфликт затронул два миллиона украинских детей, сообщили в ЮНИСЕФ

Глава ЮНИСЕФ Рассел: конфликт затронул два миллиона украинских детей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкБеженцы из Херсонской области
Беженцы из Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Беженцы из Херсонской области. Архивное фото
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ДОХА, 27 мар - РИА Новости. Два миллиона украинских детей были затронуты конфликтом на Украине, сообщила в воскресенье исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел на заседании международного форума Doha forum в Катаре.
"Два миллиона детей на Украине были затронуты конфликтом в этой стране", - отметила она.
Кинолог батальона Спарта со служебной собакой осматривают разрушенный танк на улице Волновахи - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
Вчера, 18:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
День 32-й: ВС России уничтожили 1656 единиц бронетехники Украины
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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