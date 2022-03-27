https://ria.ru/20220327/ukraina-1780354236.html

Конфликт затронул два миллиона украинских детей, сообщили в ЮНИСЕФ

Конфликт затронул два миллиона украинских детей, сообщили в ЮНИСЕФ - РИА Новости, 27.03.2022

Конфликт затронул два миллиона украинских детей, сообщили в ЮНИСЕФ

Два миллиона украинских детей были затронуты конфликтом на Украине, сообщила в воскресенье исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел на... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T18:38

2022-03-27T18:38

2022-03-27T18:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778122235_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_90521cece0d00c67ba4f8c26ba9bb731.jpg

ДОХА, 27 мар - РИА Новости. Два миллиона украинских детей были затронуты конфликтом на Украине, сообщила в воскресенье исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел на заседании международного форума Doha forum в Катаре."Два миллиона детей на Украине были затронуты конфликтом в этой стране", - отметила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220327/spetsoperatsiya-1780353145.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс