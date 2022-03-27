https://ria.ru/20220327/ukraina-1780354236.html
Конфликт затронул два миллиона украинских детей, сообщили в ЮНИСЕФ
Конфликт затронул два миллиона украинских детей, сообщили в ЮНИСЕФ - РИА Новости, 27.03.2022
Конфликт затронул два миллиона украинских детей, сообщили в ЮНИСЕФ
Два миллиона украинских детей были затронуты конфликтом на Украине, сообщила в воскресенье исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел на... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T18:38
2022-03-27T18:38
2022-03-27T18:38
обострение ситуации в днр и лнр
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владимир путин
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украина
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ДОХА, 27 мар - РИА Новости. Два миллиона украинских детей были затронуты конфликтом на Украине, сообщила в воскресенье исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел на заседании международного форума Doha forum в Катаре."Два миллиона детей на Украине были затронуты конфликтом в этой стране", - отметила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220327/spetsoperatsiya-1780353145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
Конфликт затронул два миллиона украинских детей, сообщили в ЮНИСЕФ
Глава ЮНИСЕФ Рассел: конфликт затронул два миллиона украинских детей