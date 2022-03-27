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Китайцы возмутились желанием Киева быть "пушечным мясом" в угоду США - РИА Новости, 27.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780334432.html
Китайцев удивило желание Украины самоликвидироваться ради США
Китайцы возмутились желанием Киева быть "пушечным мясом" в угоду США - РИА Новости, 27.03.2022
Китайцев удивило желание Украины самоликвидироваться ради США
Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" прокомментировали статью о ситуации на Украине и выгоде, которую из этого извлекают Соединенные Штаты. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T14:52
2022-03-27T15:08
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
киев
нато
сша
украина
китай
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" прокомментировали статью о ситуации на Украине и выгоде, которую из этого извлекают Соединенные Штаты. По мнению автора, Вашингтон и НАТО вместо того, чтобы способствовать урегулированию конфликта, стараются всеми силами его затянуть. Американская сторона хочет "сколотить на этом состояние", попутно успокаивая Европу, которая, наоборот, терпит убытки из-за конфронтации с Россией. При этом самой Украине отведена незавидная роль жертвы, подчеркивается в статье. Многие пользователи выразили недоумение из-за странного желания Киева быть "пушечным мясом" в угоду США, которые постоянно ведут себя как "мировые хулиганы"."Может, Байден хочет воспользоваться этой возможностью, чтобы получить Нобелевскую премию мира? В конце концов, многие президенты США, развязавшие войны, потом ее получили", — сыронизировал 2DPzTP. "Принести в жертву Украину, разрушить Россию, захватить Европейский союз, запугать и подавить Китай и Индию и погрузить все в состояние хаоса — таковы геополитические расчеты Соединенных Штатов. Жаль, что Украина превратилась в пушечное мясо США и до сих пор не очнулась", — добавил FaN1KA. "К сожалению, западные политики и президент Украины до сих пор относятся к США как к лучшему союзнику на свете. Почему бы спокойно не подумать о том, сколько вы потеряли из-за этого кризиса?" — задался вопросом 4QEqvM. "Америка всегда больше всех зарабатывает на кризисах и беспорядках. Я никогда не понимал: почему за таким огромным хулиганом все еще кто-то следует?" — выразил недоумение SnzEi. "США давят на Китай и Индию, обвиняя во всех смертных грехах только из-за того, что мы не в блоке. Американцы — мировые хулиганы! Они были и остаются бандитами!" — считает SnzNdlEi. "Нынешние европейские страны — просто кучка идиотов, все время пляшущих по указке мусорных Соединенных Штатов. &lt;...&gt; Мировые войны начались в Европе, и она же получила самый большой урон, но ничего из этого не вынесла", — подвели итог читатели.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса. Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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владимир путин, россия, киев, нато, сша, украина, китай
14:52 27.03.2022 (обновлено: 15:08 27.03.2022)
 
Китайцы возмутились желанием Киева быть "пушечным мясом" в угоду США

Читателей "Хуаньцю шибао" возмутило желание Украины быть "пушечным мясом" в угоду США

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПодбитый танк Вооруженных сил Украины
Подбитый танк Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Подбитый танк Вооруженных сил Украины
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" прокомментировали статью о ситуации на Украине и выгоде, которую из этого извлекают Соединенные Штаты.
По мнению автора, Вашингтон и НАТО вместо того, чтобы способствовать урегулированию конфликта, стараются всеми силами его затянуть. Американская сторона хочет "сколотить на этом состояние", попутно успокаивая Европу, которая, наоборот, терпит убытки из-за конфронтации с Россией. При этом самой Украине отведена незавидная роль жертвы, подчеркивается в статье.
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Многие пользователи выразили недоумение из-за странного желания Киева быть "пушечным мясом" в угоду США, которые постоянно ведут себя как "мировые хулиганы".
"Может, Байден хочет воспользоваться этой возможностью, чтобы получить Нобелевскую премию мира? В конце концов, многие президенты США, развязавшие войны, потом ее получили", — сыронизировал 2DPzTP.
"Принести в жертву Украину, разрушить Россию, захватить Европейский союз, запугать и подавить Китай и Индию и погрузить все в состояние хаоса — таковы геополитические расчеты Соединенных Штатов. Жаль, что Украина превратилась в пушечное мясо США и до сих пор не очнулась", — добавил FaN1KA.
"К сожалению, западные политики и президент Украины до сих пор относятся к США как к лучшему союзнику на свете. Почему бы спокойно не подумать о том, сколько вы потеряли из-за этого кризиса?" — задался вопросом 4QEqvM.
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"Америка всегда больше всех зарабатывает на кризисах и беспорядках. Я никогда не понимал: почему за таким огромным хулиганом все еще кто-то следует?" — выразил недоумение SnzEi.
"США давят на Китай и Индию, обвиняя во всех смертных грехах только из-за того, что мы не в блоке. Американцы — мировые хулиганы! Они были и остаются бандитами!" — считает SnzNdlEi.
"Нынешние европейские страны — просто кучка идиотов, все время пляшущих по указке мусорных Соединенных Штатов. <...> Мировые войны начались в Европе, и она же получила самый большой урон, но ничего из этого не вынесла", — подвели итог читатели.
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Спецоперация по защите Донбасса

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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