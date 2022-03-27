https://ria.ru/20220327/ukraina-1780318506.html
Советник Эрдогана заявил о необходимости поддержки Украины
Советник Эрдогана заявил о необходимости поддержки Украины - РИА Новости, 27.03.2022
Советник Эрдогана заявил о необходимости поддержки Украины
Необходимо оказывать поддержку Украине, но держать в уме необходимость диалога с Россией, заявил во воскресенье в ходе международного форума Doha forum... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T12:12
2022-03-27T12:12
2022-03-27T16:21
в мире
украина
турция
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ДОХА, 27 мар - РИА Новости. Необходимо оказывать поддержку Украине, но держать в уме необходимость диалога с Россией, заявил во воскресенье в ходе международного форума Doha forum представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын."Безусловно, необходимо оказывать поддержку украинцам, чтобы они могли защищаться, но мы должны держать в уме необходимость сохранения диалога с Россией", - сказал Калын.
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779802907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, турция
12:12 27.03.2022 (обновлено: 16:21 27.03.2022)
Советник Эрдогана заявил о необходимости поддержки Украины
Советник Эрдогана заявил, что необходимо оказывать поддержку Украины