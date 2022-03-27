https://ria.ru/20220327/ukraina-1780318506.html

Советник Эрдогана заявил о необходимости поддержки Украины

Советник Эрдогана заявил о необходимости поддержки Украины - РИА Новости, 27.03.2022

Советник Эрдогана заявил о необходимости поддержки Украины

Необходимо оказывать поддержку Украине, но держать в уме необходимость диалога с Россией, заявил во воскресенье в ходе международного форума Doha forum... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T12:12

2022-03-27T12:12

2022-03-27T16:21

в мире

украина

турция

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ДОХА, 27 мар - РИА Новости. Необходимо оказывать поддержку Украине, но держать в уме необходимость диалога с Россией, заявил во воскресенье в ходе международного форума Doha forum представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын."Безусловно, необходимо оказывать поддержку украинцам, чтобы они могли защищаться, но мы должны держать в уме необходимость сохранения диалога с Россией", - сказал Калын.

https://ria.ru/20220324/ukraina-1779802907.html

украина

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, турция