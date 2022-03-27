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В Киеве призвали МККК отказаться от идеи открытия офиса в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780310430.html
В Киеве призвали МККК отказаться от идеи открытия офиса в Ростове-на-Дону
В Киеве призвали МККК отказаться от идеи открытия офиса в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 27.03.2022
В Киеве призвали МККК отказаться от идеи открытия офиса в Ростове-на-Дону
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Украины Михаил Радуцкий написал открытое обращение к РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:51
2022-03-27T10:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ирина верещук
петер маурер
россия
ростов-на-дону
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Украины Михаил Радуцкий написал открытое обращение к Международному комитету Красного Креста (МККК) и призвал не признавать законными гуманитарные коридоры в Россию и отказаться от идеи открыть офис в Ростове-на-Дону, назвав этот шаг "неприемлемым"."По информации, имеющейся у украинской стороны, Международный комитет Красного Креста намерен открыть офис в городе Ростов-на-Дону… эти действия Международного комитета Красного Креста неприемлемы", - говорится в обращении, опубликованном на странице Верховной рады в Twitter.Ранее президент МККК Петер Маурер заявил в интервью РИА Новости, что организация обсуждает с Российским Красным Крестом увеличение поддержки беженцев с Украины, которые прибывают на российскую территорию. Он также заявлял, что МККК направил запрос на открытие своего офиса в Ростове-на-Дону, "чтобы улучшать нашу работу в Донбассе и других частях Украины, которые находятся под контролем ВС РФ".Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призывала Россию согласиться на открытие гумкоридоров с выездом людей на украинскую территорию. Киев выступил против открытия гуманитарных коридоров с выездом людей в Россию.Ранее в МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220322/koridory-1779389887.html
https://ria.ru/20220317/nebenzya-1778756193.html
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в мире, ирина верещук, петер маурер, россия, ростов-на-дону, киев, вооруженные силы рф, российский красный крест, международный комитет красного креста (мккк)
10:51 27.03.2022
 
В Киеве призвали МККК отказаться от идеи открытия офиса в Ростове-на-Дону

Депутат Рады Радуцкий призвали МККК отказаться от идеи открытия офиса в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Украины Михаил Радуцкий написал открытое обращение к Международному комитету Красного Креста (МККК) и призвал не признавать законными гуманитарные коридоры в Россию и отказаться от идеи открыть офис в Ростове-на-Дону, назвав этот шаг "неприемлемым".
"По информации, имеющейся у украинской стороны, Международный комитет Красного Креста намерен открыть офис в городе Ростов-на-Дону… эти действия Международного комитета Красного Креста неприемлемы", - говорится в обращении, опубликованном на странице Верховной рады в Twitter.
Беженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 10:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Красный Крест готов содействовать по вопросу гумкоридоров на Украине
Ранее президент МККК Петер Маурер заявил в интервью РИА Новости, что организация обсуждает с Российским Красным Крестом увеличение поддержки беженцев с Украины, которые прибывают на российскую территорию. Он также заявлял, что МККК направил запрос на открытие своего офиса в Ростове-на-Дону, "чтобы улучшать нашу работу в Донбассе и других частях Украины, которые находятся под контролем ВС РФ".
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призывала Россию согласиться на открытие гумкоридоров с выездом людей на украинскую территорию. Киев выступил против открытия гуманитарных коридоров с выездом людей в Россию.
Ранее в МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИрина ВерещукПетер МаурерРоссияРостов-на-ДонуКиевВооруженные силы РФРоссийский Красный КрестМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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