https://ria.ru/20220327/ukraina-1780310430.html

В Киеве призвали МККК отказаться от идеи открытия офиса в Ростове-на-Дону

В Киеве призвали МККК отказаться от идеи открытия офиса в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 27.03.2022

В Киеве призвали МККК отказаться от идеи открытия офиса в Ростове-на-Дону

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Украины Михаил Радуцкий написал открытое обращение к РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T10:51

2022-03-27T10:51

2022-03-27T10:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ирина верещук

петер маурер

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киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Украины Михаил Радуцкий написал открытое обращение к Международному комитету Красного Креста (МККК) и призвал не признавать законными гуманитарные коридоры в Россию и отказаться от идеи открыть офис в Ростове-на-Дону, назвав этот шаг "неприемлемым"."По информации, имеющейся у украинской стороны, Международный комитет Красного Креста намерен открыть офис в городе Ростов-на-Дону… эти действия Международного комитета Красного Креста неприемлемы", - говорится в обращении, опубликованном на странице Верховной рады в Twitter.Ранее президент МККК Петер Маурер заявил в интервью РИА Новости, что организация обсуждает с Российским Красным Крестом увеличение поддержки беженцев с Украины, которые прибывают на российскую территорию. Он также заявлял, что МККК направил запрос на открытие своего офиса в Ростове-на-Дону, "чтобы улучшать нашу работу в Донбассе и других частях Украины, которые находятся под контролем ВС РФ".Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призывала Россию согласиться на открытие гумкоридоров с выездом людей на украинскую территорию. Киев выступил против открытия гуманитарных коридоров с выездом людей в Россию.Ранее в МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220322/koridory-1779389887.html

https://ria.ru/20220317/nebenzya-1778756193.html

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Дарья Буймова

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