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Российские военные уничтожили 1656 единиц бронетехники ВСУ - РИА Новости, 27.03.2022
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Российские военные уничтожили 1656 единиц бронетехники ВСУ
Российские военные уничтожили 1656 единиц бронетехники ВСУ - РИА Новости, 27.03.2022
Российские военные уничтожили 1656 единиц бронетехники ВСУ
ВС РФ с начала проведения специальной операции уничтожили 1656 единиц танков и другой бронетехники войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:18
2022-03-27T10:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
украина
россия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВС РФ с начала проведения специальной операции уничтожили 1656 единиц танков и другой бронетехники войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники", - рассказал генерал.
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780306660.html
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в мире, игорь конашенков, украина, россия
10:18 27.03.2022
 
Российские военные уничтожили 1656 единиц бронетехники ВСУ

Российские военные уничтожили 1656 единиц танков и другой бронетехники украинских войск

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВС РФ с начала проведения специальной операции уничтожили 1656 единиц танков и другой бронетехники войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники", - рассказал генерал.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИгорь КонашенковУкраинаРоссия
 
 
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