https://ria.ru/20220327/ukraina-1780307387.html
Российские военные уничтожили 1656 единиц бронетехники ВСУ
Российские военные уничтожили 1656 единиц бронетехники ВСУ - РИА Новости, 27.03.2022
Российские военные уничтожили 1656 единиц бронетехники ВСУ
ВС РФ с начала проведения специальной операции уничтожили 1656 единиц танков и другой бронетехники войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:18
2022-03-27T10:18
2022-03-27T10:18
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВС РФ с начала проведения специальной операции уничтожили 1656 единиц танков и другой бронетехники войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники", - рассказал генерал.
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780306660.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь конашенков, украина, россия
Российские военные уничтожили 1656 единиц бронетехники ВСУ
Российские военные уничтожили 1656 единиц танков и другой бронетехники украинских войск