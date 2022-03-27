https://ria.ru/20220327/ukraina-1780307387.html

Российские военные уничтожили 1656 единиц бронетехники ВСУ

Российские военные уничтожили 1656 единиц бронетехники ВСУ - РИА Новости, 27.03.2022

Российские военные уничтожили 1656 единиц бронетехники ВСУ

ВС РФ с начала проведения специальной операции уничтожили 1656 единиц танков и другой бронетехники войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T10:18

2022-03-27T10:18

2022-03-27T10:18

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВС РФ с начала проведения специальной операции уничтожили 1656 единиц танков и другой бронетехники войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники", - рассказал генерал.

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780306660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь конашенков, украина, россия