https://ria.ru/20220327/ukraina-1780306660.html
Российские ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников
Российские ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.03.2022
Российские ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны сбили прошедшей ночью 18 украинских беспилотников, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:07
2022-03-27T10:07
2022-03-27T10:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили прошедшей ночью 18 украинских беспилотников, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Песками, Борисполем, Щорсом, Вишневой, Крюковкой, Петровским", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/zavod-1780306235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
10:07 27.03.2022 (обновлено: 10:12 27.03.2022)
Российские ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов