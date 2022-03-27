https://ria.ru/20220327/ukraina-1780306328.html
Российская авиация за сутки уничтожила 67 украинских военных объектов
Российская авиация за сутки уничтожила 67 украинских военных объектов - РИА Новости, 27.03.2022
Российская авиация за сутки уничтожила 67 украинских военных объектов
Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки уничтожили 67 военных объектов Украины, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:05
2022-03-27T10:05
2022-03-27T10:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
игорь конашенков
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки уничтожили 67 военных объектов Украины, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники", - сказал он.
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780307387.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, игорь конашенков
10:05 27.03.2022 (обновлено: 10:24 27.03.2022)
Российская авиация за сутки уничтожила 67 украинских военных объектов
Российская авиация за сутки уничтожила 67 военных объектов на Украине