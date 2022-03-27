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Российская авиация за сутки уничтожила 67 украинских военных объектов - РИА Новости, 27.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780306328.html
Российская авиация за сутки уничтожила 67 украинских военных объектов
Российская авиация за сутки уничтожила 67 украинских военных объектов - РИА Новости, 27.03.2022
Российская авиация за сутки уничтожила 67 украинских военных объектов
Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки уничтожили 67 военных объектов Украины, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:05
2022-03-27T10:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
игорь конашенков
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки уничтожили 67 военных объектов Украины, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники", - сказал он.
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780307387.html
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в мире, украина, россия, игорь конашенков
10:05 27.03.2022 (обновлено: 10:24 27.03.2022)
 
Российская авиация за сутки уничтожила 67 украинских военных объектов

Российская авиация за сутки уничтожила 67 военных объектов на Украине

© AP Photo / Sergei GritsБаза украинской ПВО в Мариуполе
База украинской ПВО в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Sergei Grits
База украинской ПВО в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки уничтожили 67 военных объектов Украины, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники", - сказал он.
Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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Российские военные уничтожили 1656 единиц бронетехники ВСУ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияИгорь Конашенков
 
 
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