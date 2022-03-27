https://ria.ru/20220327/ukraina-1780306328.html

Российская авиация за сутки уничтожила 67 украинских военных объектов

Российская авиация за сутки уничтожила 67 украинских военных объектов - РИА Новости, 27.03.2022

Российская авиация за сутки уничтожила 67 украинских военных объектов

Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки уничтожили 67 военных объектов Украины, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T10:05

2022-03-27T10:05

2022-03-27T10:24

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки уничтожили 67 военных объектов Украины, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники", - сказал он.

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780307387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, игорь конашенков