https://ria.ru/20220327/ukraina-1780306115.html

Минобороны сообщило об уничтожении крупной базы ГСМ в районе Львова

Минобороны сообщило об уничтожении крупной базы ГСМ в районе Львова - РИА Новости, 27.03.2022

Минобороны сообщило об уничтожении крупной базы ГСМ в районе Львова

Во Львове высокоточным оружием в субботу была уничтожена крупная база горючего, обеспечивавшая топливом украинские войска, в том числе под Киевом, заявил на... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T10:03

2022-03-27T10:03

2022-03-27T13:51

в мире

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львов

украина

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Во Львове высокоточным оружием в субботу была уничтожена крупная база горючего, обеспечивавшая топливом украинские войска, в том числе под Киевом, заявил на брифинге в воскресенье официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Двадцать шестого марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220327/zavod-1780306235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, львов, украина