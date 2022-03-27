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Минобороны сообщило об уничтожении крупной базы ГСМ в районе Львова - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780306115.html
Минобороны сообщило об уничтожении крупной базы ГСМ в районе Львова
Минобороны сообщило об уничтожении крупной базы ГСМ в районе Львова - РИА Новости, 27.03.2022
Минобороны сообщило об уничтожении крупной базы ГСМ в районе Львова
Во Львове высокоточным оружием в субботу была уничтожена крупная база горючего, обеспечивавшая топливом украинские войска, в том числе под Киевом, заявил на... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:03
2022-03-27T13:51
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
львов
украина
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Во Львове высокоточным оружием в субботу была уничтожена крупная база горючего, обеспечивавшая топливом украинские войска, в том числе под Киевом, заявил на брифинге в воскресенье официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Двадцать шестого марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220327/zavod-1780306235.html
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в мире, львов, украина
10:03 27.03.2022 (обновлено: 13:51 27.03.2022)
 
Минобороны сообщило об уничтожении крупной базы ГСМ в районе Львова

Минобороны сообщило об уничтожении высокоточным оружием крупной базы ГСМ в районе Львова

© REUTERS / State Emergency Service of UkraineПожар на базе ГСМ во Львове
Пожар на базе ГСМ во Львове - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine
Пожар на базе ГСМ во Львове
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Во Львове высокоточным оружием в субботу была уничтожена крупная база горючего, обеспечивавшая топливом украинские войска, в том числе под Киевом, заявил на брифинге в воскресенье официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Двадцать шестого марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом", - сказал Конашенков.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
10:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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