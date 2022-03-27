https://ria.ru/20220327/ukraina-1780304074.html

Вице-премьер Украины заявила, что в воскресенье согласованы два гумкоридора

Вице-премьер Украины заявила, что в воскресенье согласованы два гумкоридора - РИА Новости, 27.03.2022

Вице-премьер Украины заявила, что в воскресенье согласованы два гумкоридора

Два гуманитарных коридора согласованы для эвакуации людей в воскресенье, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T09:35

2022-03-27T09:35

2022-03-27T09:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская область

запорожье

покровск

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Два гуманитарных коридора согласованы для эвакуации людей в воскресенье, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук."На сегодня согласованы два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей", - сказала Верещук на брифинге.Она уточнила, что жители Мариуполя смогут выехать в Запорожье на собственном транспорте, из Бердянска будет организован вывоз на автобусах. Еще один гумкоридор будет организован из Рубежного в Луганской области в Покровск.

https://ria.ru/20220325/koridory-1780123038.html

луганская область

запорожье

покровск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская область, запорожье, покровск