https://ria.ru/20220327/ukraina-1780304074.html
Вице-премьер Украины заявила, что в воскресенье согласованы два гумкоридора
Вице-премьер Украины заявила, что в воскресенье согласованы два гумкоридора - РИА Новости, 27.03.2022
Вице-премьер Украины заявила, что в воскресенье согласованы два гумкоридора
Два гуманитарных коридора согласованы для эвакуации людей в воскресенье, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T09:35
2022-03-27T09:35
2022-03-27T09:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская область
запорожье
покровск
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Два гуманитарных коридора согласованы для эвакуации людей в воскресенье, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук."На сегодня согласованы два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей", - сказала Верещук на брифинге.Она уточнила, что жители Мариуполя смогут выехать в Запорожье на собственном транспорте, из Бердянска будет организован вывоз на автобусах. Еще один гумкоридор будет организован из Рубежного в Луганской области в Покровск.
https://ria.ru/20220325/koridory-1780123038.html
луганская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская область, запорожье, покровск
Вице-премьер Украины заявила, что в воскресенье согласованы два гумкоридора
Вице-премьер Украины Верещук заявила, что в воскресенье согласованы два гумкоридора