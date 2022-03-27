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Вице-премьер Украины заявила, что в воскресенье согласованы два гумкоридора - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780304074.html
Вице-премьер Украины заявила, что в воскресенье согласованы два гумкоридора
Вице-премьер Украины заявила, что в воскресенье согласованы два гумкоридора - РИА Новости, 27.03.2022
Вице-премьер Украины заявила, что в воскресенье согласованы два гумкоридора
Два гуманитарных коридора согласованы для эвакуации людей в воскресенье, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T09:35
2022-03-27T09:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская область
запорожье
покровск
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Два гуманитарных коридора согласованы для эвакуации людей в воскресенье, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук."На сегодня согласованы два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей", - сказала Верещук на брифинге.Она уточнила, что жители Мариуполя смогут выехать в Запорожье на собственном транспорте, из Бердянска будет организован вывоз на автобусах. Еще один гумкоридор будет организован из Рубежного в Луганской области в Покровск.
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луганская область
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в мире, луганская область, запорожье, покровск
09:35 27.03.2022
 
Вице-премьер Украины заявила, что в воскресенье согласованы два гумкоридора

Вице-премьер Украины Верещук заявила, что в воскресенье согласованы два гумкоридора

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МВД ДНР проверяют беженцев из Мариуполя со стороны поселка Рыбацкое
Сотрудники МВД ДНР проверяют беженцев из Мариуполя со стороны поселка Рыбацкое - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МВД ДНР проверяют беженцев из Мариуполя со стороны поселка Рыбацкое. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Два гуманитарных коридора согласованы для эвакуации людей в воскресенье, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
"На сегодня согласованы два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей", - сказала Верещук на брифинге.
Она уточнила, что жители Мариуполя смогут выехать в Запорожье на собственном транспорте, из Бердянска будет организован вывоз на автобусах. Еще один гумкоридор будет организован из Рубежного в Луганской области в Покровск.
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