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Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля
Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля - РИА Новости, 27.03.2022
Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля
Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля, сообщил министр металлургической промышленности Рамчандра Прасад Сингх. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T14:58
2022-03-27T14:58
2022-03-27T14:58
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мар – РИА Новости. Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля, сообщил министр металлургической промышленности Рамчандра Прасад Сингх."Мы движемся в направлении (роста) импорта коксующегося угля из России", - заявил Сингх на конференции в Нью-Дели.Как отмечает издание Business Today, "министр заявил, что Индия планирует удвоить импорт российского коксующегося угля, ключевого ингредиента в производстве стали", отметив, что Индия уже импортировала 4,5 миллиона тонн, однако не упомянул за какой период.Россия является шестым по величине поставщиком коксующегося и энергетического угля в Индии."Россия... может начать предлагать более конкурентоспособные цены китайским и индийским покупателям, поскольку европейские и другие клиенты отвергают Россию из-за санкций, говорят трейдеры. По их словам, торговля также может быть усилена за счет торгового соглашения между рублем и рупией", - сообщило издание.
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780148063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, экономика, индия
Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля
Министр металлургии Индии заявил о планах увеличить импорт коксующегося угля из России