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Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля - РИА Новости, 27.03.2022
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Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля
Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля - РИА Новости, 27.03.2022
Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля
Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля, сообщил министр металлургической промышленности Рамчандра Прасад Сингх. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T14:58
2022-03-27T14:58
в мире
россия
экономика
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мар – РИА Новости. Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля, сообщил министр металлургической промышленности Рамчандра Прасад Сингх."Мы движемся в направлении (роста) импорта коксующегося угля из России", - заявил Сингх на конференции в Нью-Дели.Как отмечает издание Business Today, "министр заявил, что Индия планирует удвоить импорт российского коксующегося угля, ключевого ингредиента в производстве стали", отметив, что Индия уже импортировала 4,5 миллиона тонн, однако не упомянул за какой период.Россия является шестым по величине поставщиком коксующегося и энергетического угля в Индии."Россия... может начать предлагать более конкурентоспособные цены китайским и индийским покупателям, поскольку европейские и другие клиенты отвергают Россию из-за санкций, говорят трейдеры. По их словам, торговля также может быть усилена за счет торгового соглашения между рублем и рупией", - сообщило издание.
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в мире, россия, экономика, индия
14:58 27.03.2022
 
Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля

Министр металлургии Индии заявил о планах увеличить импорт коксующегося угля из России

© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мар – РИА Новости. Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля, сообщил министр металлургической промышленности Рамчандра Прасад Сингх.
"Мы движемся в направлении (роста) импорта коксующегося угля из России", - заявил Сингх на конференции в Нью-Дели.
Как отмечает издание Business Today, "министр заявил, что Индия планирует удвоить импорт российского коксующегося угля, ключевого ингредиента в производстве стали", отметив, что Индия уже импортировала 4,5 миллиона тонн, однако не упомянул за какой период.
Россия является шестым по величине поставщиком коксующегося и энергетического угля в Индии.
"Россия... может начать предлагать более конкурентоспособные цены китайским и индийским покупателям, поскольку европейские и другие клиенты отвергают Россию из-за санкций, говорят трейдеры. По их словам, торговля также может быть усилена за счет торгового соглашения между рублем и рупией", - сообщило издание.
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