https://ria.ru/20220327/ugol-1780335491.html

Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля

Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля - РИА Новости, 27.03.2022

Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля

Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля, сообщил министр металлургической промышленности Рамчандра Прасад Сингх. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T14:58

2022-03-27T14:58

2022-03-27T14:58

в мире

россия

экономика

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149247/69/1492476938_0:210:4263:2608_1920x0_80_0_0_c3a5475213019cc7c60af94c3d3f5c2c.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мар – РИА Новости. Индия планирует увеличить импорт российского коксующегося угля, сообщил министр металлургической промышленности Рамчандра Прасад Сингх."Мы движемся в направлении (роста) импорта коксующегося угля из России", - заявил Сингх на конференции в Нью-Дели.Как отмечает издание Business Today, "министр заявил, что Индия планирует удвоить импорт российского коксующегося угля, ключевого ингредиента в производстве стали", отметив, что Индия уже импортировала 4,5 миллиона тонн, однако не упомянул за какой период.Россия является шестым по величине поставщиком коксующегося и энергетического угля в Индии."Россия... может начать предлагать более конкурентоспособные цены китайским и индийским покупателям, поскольку европейские и другие клиенты отвергают Россию из-за санкций, говорят трейдеры. По их словам, торговля также может быть усилена за счет торгового соглашения между рублем и рупией", - сообщило издание.

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780148063.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, экономика, индия