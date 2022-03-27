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При ударах коалиции в Сане повредилось здание ООН, заявили в организации - РИА Новости, 27.03.2022
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При ударах коалиции в Сане повредилось здание ООН, заявили в организации
При ударах коалиции в Сане повредилось здание ООН, заявили в организации - РИА Новости, 27.03.2022
При ударах коалиции в Сане повредилось здание ООН, заявили в организации
При ударах коалиции по объектам в Сане повредился жилой комплекс ооновцев, говорится в сообщении официального представителя генсека Организации объединенных... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T00:31
2022-03-27T01:42
в мире
ходейда (город)
оон
стефан дюжаррик
йемен
сана
саудовская аравия
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ООН, 27 мар — РИА Новости. При ударах коалиции по объектам в Сане повредился жилой комплекс ооновцев, говорится в сообщении официального представителя генсека Организации объединенных наций Стефана Дюжаррика.В частности, подчеркнул он, погибли пятеро детей и две женщины."Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о продолжающихся авиаударах по городу Ходейда и о нападениях на порты Ходейды, которые обеспечивают жизненно важную гуманитарную помощь йеменскому населению", — указал дипломат.Как отметил Дюжаррик, генеральный секретарь призывает к быстрому и транспарентному расследованию этих инцидентов для привлечения виновных к ответу.
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в мире, ходейда (город), оон, стефан дюжаррик, йемен, сана, саудовская аравия
00:31 27.03.2022 (обновлено: 01:42 27.03.2022)
 
При ударах коалиции в Сане повредилось здание ООН, заявили в организации

Представитель Генсека ООН Дюжаррик: в ходе ударов коалиции в Сане повреждено здание ООН

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 27 мар — РИА Новости. При ударах коалиции по объектам в Сане повредился жилой комплекс ооновцев, говорится в сообщении официального представителя генсека Организации объединенных наций Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь решительно осуждает недавнюю эскалацию конфликта в Йемене, в том числе совершенные хуситами в пятницу воздушные удары по гражданским и энергетическим объектам в Саудовской Аравии, а также последующие авиаудары коалиции в Сане, в результате которых, как сообщается, погибли восемь мирных жителей", — отметил Дюжаррик.

В частности, подчеркнул он, погибли пятеро детей и две женщины.
"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о продолжающихся авиаударах по городу Ходейда и о нападениях на порты Ходейды, которые обеспечивают жизненно важную гуманитарную помощь йеменскому населению", — указал дипломат.
Как отметил Дюжаррик, генеральный секретарь призывает к быстрому и транспарентному расследованию этих инцидентов для привлечения виновных к ответу.
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