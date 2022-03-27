https://ria.ru/20220327/udar-1780288415.html

При ударах коалиции в Сане повредилось здание ООН, заявили в организации

При ударах коалиции в Сане повредилось здание ООН, заявили в организации - РИА Новости, 27.03.2022

При ударах коалиции в Сане повредилось здание ООН, заявили в организации

При ударах коалиции по объектам в Сане повредился жилой комплекс ооновцев, говорится в сообщении официального представителя генсека Организации объединенных... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T00:31

2022-03-27T00:31

2022-03-27T01:42

в мире

ходейда (город)

оон

стефан дюжаррик

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сана

саудовская аравия

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ООН, 27 мар — РИА Новости. При ударах коалиции по объектам в Сане повредился жилой комплекс ооновцев, говорится в сообщении официального представителя генсека Организации объединенных наций Стефана Дюжаррика.В частности, подчеркнул он, погибли пятеро детей и две женщины."Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о продолжающихся авиаударах по городу Ходейда и о нападениях на порты Ходейды, которые обеспечивают жизненно важную гуманитарную помощь йеменскому населению", — указал дипломат.Как отметил Дюжаррик, генеральный секретарь призывает к быстрому и транспарентному расследованию этих инцидентов для привлечения виновных к ответу.

https://ria.ru/20220326/operatsiya-1780194625.html

ходейда (город)

йемен

сана

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, ходейда (город), оон, стефан дюжаррик, йемен, сана, саудовская аравия