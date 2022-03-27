https://ria.ru/20220327/tsereteli-1780314258.html

Церетели переизбрали на должность президента Российской академии художеств

Церетели переизбрали на должность президента Российской академии художеств - РИА Новости, 27.03.2022

Церетели переизбрали на должность президента Российской академии художеств

Скульптор и живописец Зураб Церетели переизбран на должность президента Российской академии художеств (РАХ) ещё на пять лет, об этом сообщается в официальном... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T11:32

2022-03-27T11:32

2022-03-27T12:14

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Скульптор и живописец Зураб Церетели переизбран на должность президента Российской академии художеств (РАХ) ещё на пять лет, об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ."Правительство утвердило кандидатуру президента Российской академии художеств согласно уставу Российской академии художеств. На общем собрании членов РАХ 21 декабря 2021 года им был избран скульптор, живописец и педагог Зураб Церетели", — говорится в сообщении.Зураб Церетели — советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог, Народный художник РФ. Как художник-монументалист оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, Новая сцена Большого театра в Москве, Дворец профсоюзов в Тбилиси, а как скульптор создал монумент "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе, монумент "Дружба навеки" в Москве.Церетели возглавляет академию с 1997 года. Удостоен таких государственных наград, как орден "За заслуги перед Отечеством" и Госпремия РФ.

https://ria.ru/20210312/tsereteli-1600894638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

культура, зураб церетели, руза, москва, ульяновск, большой театр, новости культуры