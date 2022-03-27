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Церетели переизбрали на должность президента Российской академии художеств - РИА Новости, 27.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220327/tsereteli-1780314258.html
Церетели переизбрали на должность президента Российской академии художеств
Церетели переизбрали на должность президента Российской академии художеств - РИА Новости, 27.03.2022
Церетели переизбрали на должность президента Российской академии художеств
Скульптор и живописец Зураб Церетели переизбран на должность президента Российской академии художеств (РАХ) ещё на пять лет, об этом сообщается в официальном... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T11:32
2022-03-27T12:14
культура
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зураб церетели
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ульяновск
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Скульптор и живописец Зураб Церетели переизбран на должность президента Российской академии художеств (РАХ) ещё на пять лет, об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ."Правительство утвердило кандидатуру президента Российской академии художеств согласно уставу Российской академии художеств. На общем собрании членов РАХ 21 декабря 2021 года им был избран скульптор, живописец и педагог Зураб Церетели", — говорится в сообщении.Зураб Церетели — советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог, Народный художник РФ. Как художник-монументалист оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, Новая сцена Большого театра в Москве, Дворец профсоюзов в Тбилиси, а как скульптор создал монумент "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе, монумент "Дружба навеки" в Москве.Церетели возглавляет академию с 1997 года. Удостоен таких государственных наград, как орден "За заслуги перед Отечеством" и Госпремия РФ.
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культура, зураб церетели, руза, москва, ульяновск, большой театр, новости культуры
11:32 27.03.2022 (обновлено: 12:14 27.03.2022)
 
Церетели переизбрали на должность президента Российской академии художеств

Зураба Церетели переизбрали на должность президента Российской академии художеств

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСкульптор, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели
Скульптор, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Скульптор, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Скульптор и живописец Зураб Церетели переизбран на должность президента Российской академии художеств (РАХ) ещё на пять лет, об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.
"Правительство утвердило кандидатуру президента Российской академии художеств согласно уставу Российской академии художеств. На общем собрании членов РАХ 21 декабря 2021 года им был избран скульптор, живописец и педагог Зураб Церетели", — говорится в сообщении.
Зураб Церетели — советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог, Народный художник РФ. Как художник-монументалист оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, Новая сцена Большого театра в Москве, Дворец профсоюзов в Тбилиси, а как скульптор создал монумент "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе, монумент "Дружба навеки" в Москве.
Церетели возглавляет академию с 1997 года. Удостоен таких государственных наград, как орден "За заслуги перед Отечеством" и Госпремия РФ.
Аллея правителей около Музей военной формы в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта 2021, 11:07Культура
"Аллею правителей России" с работами Церетели перенесут из Москвы в Пензу
 
КультураКультураЗураб ЦеретелиРузаМоскваУльяновскБольшой театрНовости культуры
 
 
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