11:32 27.03.2022 (обновлено: 12:14 27.03.2022)
Церетели переизбрали на должность президента Российской академии художеств
Зураба Церетели переизбрали на должность президента Российской академии художеств
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСкульптор, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели
Скульптор, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Скульптор и живописец Зураб Церетели переизбран на должность президента Российской академии художеств (РАХ) ещё на пять лет, об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.
"Правительство утвердило кандидатуру президента Российской академии художеств согласно уставу Российской академии художеств. На общем собрании членов РАХ 21 декабря 2021 года им был избран скульптор, живописец и педагог Зураб Церетели", — говорится в сообщении.
Зураб Церетели — советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог, Народный художник РФ. Как художник-монументалист оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, Новая сцена Большого театра в Москве, Дворец профсоюзов в Тбилиси, а как скульптор создал монумент "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе, монумент "Дружба навеки" в Москве.
Церетели возглавляет академию с 1997 года. Удостоен таких государственных наград, как орден "За заслуги перед Отечеством" и Госпремия РФ.