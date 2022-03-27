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"Просто кошмар": британцы посетовали на рост цен и бездействие властей - РИА Новости, 27.03.2022
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Повсеместный рост цен лишил британцев надежды на светлое будущее
"Просто кошмар": британцы посетовали на рост цен и бездействие властей - РИА Новости, 27.03.2022
Повсеместный рост цен лишил британцев надежды на светлое будущее
Рост цен на топливо и продукты лишает жителей Великобритании уверенности в завтрашнем дне, передает телеканал Sky News. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:13
2022-03-27T14:00
в мире
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Рост цен на топливо и продукты лишает жителей Великобритании уверенности в завтрашнем дне, передает телеканал Sky News. По словам соцработницы Дон Скофилд, меры поддержки со стороны государства в сложившейся ситуации вынуждают ее нервничать еще больше. В частности, возможность сэкономить порядка 300 фунтов стерлингов в год благодаря нововведениям в госсистеме соцстрахования не внушает оптимизма, так как этих денег все равно недостаточно. Как отметил журналист Sky News, выбор между тем, чтобы покормить детей или оплатить отопление, женщине приходится делать каждый день. "Это просто кошмар. &lt;...&gt; Кажется, как бы мы ни старались, ничего не добьемся, становится только хуже и хуже", — подчеркнула Скофилд. Некоторые британские пенсионеры отметили, что в нынешних условиях проще не пользоваться центральным отоплением, а плотнее укрываться одеялом. При этом они уверены, что в Лондоне не совсем адекватно оценивают происходящее, поскольку той помощи, которую власти выделяют, самим чиновникам хватило бы лишь на один прием пищи. Журналист подчеркнул, что нынешний кризис коснется всех, но серьезнее всего скажется на самой бедной прослойке населения. Подытоживая, он выразил мнение, что в следующем месяце ситуация наверняка только усугубится и миллионы британских семей готовятся к худшему. Ранее глава британского Минфина Риши Сунак объявил о рекордном снижении пошлин на топливо — на пять пенсов за литр до марта 2023 года. Согласно исследованию компании Techne, 67 процентов жителей Соединенного Королевства убеждены, что даже в этом случае у них возникнут трудности при оплате счетов на отопление и электроэнергию. Недостаточными оглашенные меры сочли 63 процента британцев.
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в мире, лондон, великобритания, общество
10:13 27.03.2022 (обновлено: 14:00 27.03.2022)
 
"Просто кошмар": британцы посетовали на рост цен и бездействие властей

Sky News: жителям Британии приходится выбирать между едой для детей и отоплением дома

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Рост цен на топливо и продукты лишает жителей Великобритании уверенности в завтрашнем дне, передает телеканал Sky News.
По словам соцработницы Дон Скофилд, меры поддержки со стороны государства в сложившейся ситуации вынуждают ее нервничать еще больше. В частности, возможность сэкономить порядка 300 фунтов стерлингов в год благодаря нововведениям в госсистеме соцстрахования не внушает оптимизма, так как этих денег все равно недостаточно. Как отметил журналист Sky News, выбор между тем, чтобы покормить детей или оплатить отопление, женщине приходится делать каждый день.
"Это просто кошмар. <...> Кажется, как бы мы ни старались, ничего не добьемся, становится только хуже и хуже", — подчеркнула Скофилд.
Некоторые британские пенсионеры отметили, что в нынешних условиях проще не пользоваться центральным отоплением, а плотнее укрываться одеялом. При этом они уверены, что в Лондоне не совсем адекватно оценивают происходящее, поскольку той помощи, которую власти выделяют, самим чиновникам хватило бы лишь на один прием пищи.
Журналист подчеркнул, что нынешний кризис коснется всех, но серьезнее всего скажется на самой бедной прослойке населения. Подытоживая, он выразил мнение, что в следующем месяце ситуация наверняка только усугубится и миллионы британских семей готовятся к худшему.
Ранее глава британского Минфина Риши Сунак объявил о рекордном снижении пошлин на топливо — на пять пенсов за литр до марта 2023 года. Согласно исследованию компании Techne, 67 процентов жителей Соединенного Королевства убеждены, что даже в этом случае у них возникнут трудности при оплате счетов на отопление и электроэнергию. Недостаточными оглашенные меры сочли 63 процента британцев.
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