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В Лондоне объяснили, почему Киеву не помогут британские танки - РИА Новости, 27.03.2022
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В Лондоне объяснили, почему Киеву не помогут британские танки
В Лондоне объяснили, почему Киеву не помогут британские танки - РИА Новости, 27.03.2022
В Лондоне объяснили, почему Киеву не помогут британские танки
Поставки британских танков не помогут Киеву, потому что у украинских военных нет времени для соответствующего обучения, заявил в интервью Mail on Sunday министр РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T12:38
2022-03-27T16:00
в мире
владимир путин
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы рф
россия
великобритания
украина
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ЛОНДОН, 27 мар — РИА Новости. Поставки британских танков не помогут Киеву, потому что у украинских военных нет времени для соответствующего обучения, заявил в интервью Mail on Sunday министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес."Чем больше у вас совершенствуются системы вооружений, тем больше обучения вам требуется, чтобы их использовать, вот почему основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти российское или советское оборудование, которое уже имеется в их инвентаре. Предоставление британских танков на самом деле не сработает", — сказал он.При этом переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak уже готовы к использованию на Украине, а военнослужащие ВСУ прошли обучение их применению, добавил Уоллес.Он подчеркнул, что Британия делает для помощи Украине больше, чем кто-либо еще.В России не раз отмечали, что поставками вооружений киевскому режиму Запад только усугубляет ситуацию. Как отмечал начальник главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход спецоперации.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220326/oruzhie-1780255246.html
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донбасс
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы рф, россия, великобритания, украина
12:38 27.03.2022 (обновлено: 16:00 27.03.2022)
 
В Лондоне объяснили, почему Киеву не помогут британские танки

Глава Минобороны Британии Уоллес назвал неэффективными поставки Украине танков

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 27 мар — РИА Новости. Поставки британских танков не помогут Киеву, потому что у украинских военных нет времени для соответствующего обучения, заявил в интервью Mail on Sunday министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
"Чем больше у вас совершенствуются системы вооружений, тем больше обучения вам требуется, чтобы их использовать, вот почему основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти российское или советское оборудование, которое уже имеется в их инвентаре. Предоставление британских танков на самом деле не сработает", — сказал он.
При этом переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak уже готовы к использованию на Украине, а военнослужащие ВСУ прошли обучение их применению, добавил Уоллес.
Он подчеркнул, что Британия делает для помощи Украине больше, чем кто-либо еще.
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В России не раз отмечали, что поставками вооружений киевскому режиму Запад только усугубляет ситуацию. Как отмечал начальник главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход спецоперации.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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