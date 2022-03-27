https://ria.ru/20220327/sugrob-1780352764.html
Сугробы в Москве на следующей неделе могут достигнуть десяти сантиметров
Сугробы в Москве на следующей неделе могут достигнуть десяти сантиметров - РИА Новости, 27.03.2022
Сугробы в Москве на следующей неделе могут достигнуть десяти сантиметров
Сугробы в Москве на следующей неделе достигнут высоты 10 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T18:27
2022-03-27T18:27
2022-03-27T18:27
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сугробы в Москве на следующей неделе достигнут высоты 10 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщил агентству, что ненастная погода с ночными морозами и дневной температурой не выше плюс 4, а также осадками в виде снега, мокрого снега и дождя сохранится в Москве ближайшую неделю, в общей сложности выпадет более половины месячной нормы осадков - до 25 миллиметров."Сугробы могут достигнуть 10 сантиметров", - сообщил Тишковец, отметив, что уже в воскресенье они составят 5 сантиметров.
https://ria.ru/20220326/moskva-1780252006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Сугробы в Москве на следующей неделе могут достигнуть десяти сантиметров
Тишковец: сугробы в Москве на следующей неделе могут достигнуть десяти сантиметров