https://ria.ru/20220327/sugrob-1780352764.html

Сугробы в Москве на следующей неделе могут достигнуть десяти сантиметров

Сугробы в Москве на следующей неделе могут достигнуть десяти сантиметров - РИА Новости, 27.03.2022

Сугробы в Москве на следующей неделе могут достигнуть десяти сантиметров

Сугробы в Москве на следующей неделе достигнут высоты 10 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T18:27

2022-03-27T18:27

2022-03-27T18:27

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сугробы в Москве на следующей неделе достигнут высоты 10 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщил агентству, что ненастная погода с ночными морозами и дневной температурой не выше плюс 4, а также осадками в виде снега, мокрого снега и дождя сохранится в Москве ближайшую неделю, в общей сложности выпадет более половины месячной нормы осадков - до 25 миллиметров."Сугробы могут достигнуть 10 сантиметров", - сообщил Тишковец, отметив, что уже в воскресенье они составят 5 сантиметров.

https://ria.ru/20220326/moskva-1780252006.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, евгений тишковец