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Сугробы в Москве на следующей неделе могут достигнуть десяти сантиметров - РИА Новости, 27.03.2022
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Сугробы в Москве на следующей неделе могут достигнуть десяти сантиметров
Сугробы в Москве на следующей неделе могут достигнуть десяти сантиметров - РИА Новости, 27.03.2022
Сугробы в Москве на следующей неделе могут достигнуть десяти сантиметров
Сугробы в Москве на следующей неделе достигнут высоты 10 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T18:27
2022-03-27T18:27
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сугробы в Москве на следующей неделе достигнут высоты 10 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщил агентству, что ненастная погода с ночными морозами и дневной температурой не выше плюс 4, а также осадками в виде снега, мокрого снега и дождя сохранится в Москве ближайшую неделю, в общей сложности выпадет более половины месячной нормы осадков - до 25 миллиметров."Сугробы могут достигнуть 10 сантиметров", - сообщил Тишковец, отметив, что уже в воскресенье они составят 5 сантиметров.
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общество, москва, евгений тишковец
18:27 27.03.2022
 
Сугробы в Москве на следующей неделе могут достигнуть десяти сантиметров

Тишковец: сугробы в Москве на следующей неделе могут достигнуть десяти сантиметров

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уборка снега в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сугробы в Москве на следующей неделе достигнут высоты 10 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее он сообщил агентству, что ненастная погода с ночными морозами и дневной температурой не выше плюс 4, а также осадками в виде снега, мокрого снега и дождя сохранится в Москве ближайшую неделю, в общей сложности выпадет более половины месячной нормы осадков - до 25 миллиметров.
Электронное табло с температурой на здании Центрального Телеграфа в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 17:25
МЧС предупредило жителей Москвы и области об ухудшении погоды
"Сугробы могут достигнуть 10 сантиметров", - сообщил Тишковец, отметив, что уже в воскресенье они составят 5 сантиметров.
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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