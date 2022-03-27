https://ria.ru/20220327/stavropole-1780347463.html
На Ставрополье обрушились пыльная буря и сильный ветер
На Ставрополье обрушились пыльная буря и сильный ветер - РИА Новости, 27.03.2022
На Ставрополье обрушились пыльная буря и сильный ветер
Пыльная буря и сильный ветер обрушились на Ставрополье, электроснабжение нарушено в семи населенных пунктах региона. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T17:12
2022-03-27T17:12
2022-03-27T17:12
происшествия
владимир владимиров
россия
ставрополь
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 27 мар - РИА Новости. Пыльная буря и сильный ветер обрушились на Ставрополье, электроснабжение нарушено в семи населенных пунктах региона.Власти Ставропольского края в субботу предупреждали, что, по прогнозам синоптиков, ожидается сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду. Губернатор региона Владимир Владимиров отмечал, что наиболее мощный удар стихия может нанести по Ставрополю и всей западной части региона."Пыльная буря бушует и в Изобильненском, и в Новоалександровском, Шпаковском, и частично Кочубеевском округах", - сообщает краевое управление ГИБДД в Telegram.Как сообщили в ГУМЧС России по региону, по состоянию на 16.00 из-за сильного ветра нарушено электроснабжение в семи населенных пунктах с населением 38,5 тысячи человек, из них 7,7 тысячи - дети. Повреждены кровли 11 зданий, в том числе детского сада, школ и многоквартирных домов, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220326/pogoda-1780258922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир владимиров, россия, ставрополь, ставропольский край
На Ставрополье обрушились пыльная буря и сильный ветер
На Ставрополье обрушились пыльная буря и ветер, нет света в семи населенных пунктах