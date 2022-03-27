https://ria.ru/20220327/stavropole-1780347463.html

На Ставрополье обрушились пыльная буря и сильный ветер

На Ставрополье обрушились пыльная буря и сильный ветер - РИА Новости, 27.03.2022

На Ставрополье обрушились пыльная буря и сильный ветер

Пыльная буря и сильный ветер обрушились на Ставрополье, электроснабжение нарушено в семи населенных пунктах региона. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T17:12

2022-03-27T17:12

2022-03-27T17:12

происшествия

владимир владимиров

россия

ставрополь

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 27 мар - РИА Новости. Пыльная буря и сильный ветер обрушились на Ставрополье, электроснабжение нарушено в семи населенных пунктах региона.Власти Ставропольского края в субботу предупреждали, что, по прогнозам синоптиков, ожидается сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду. Губернатор региона Владимир Владимиров отмечал, что наиболее мощный удар стихия может нанести по Ставрополю и всей западной части региона."Пыльная буря бушует и в Изобильненском, и в Новоалександровском, Шпаковском, и частично Кочубеевском округах", - сообщает краевое управление ГИБДД в Telegram.Как сообщили в ГУМЧС России по региону, по состоянию на 16.00 из-за сильного ветра нарушено электроснабжение в семи населенных пунктах с населением 38,5 тысячи человек, из них 7,7 тысячи - дети. Повреждены кровли 11 зданий, в том числе детского сада, школ и многоквартирных домов, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220326/pogoda-1780258922.html

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ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владимир владимиров, россия, ставрополь, ставропольский край