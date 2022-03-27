14:31 27.03.2022 (обновлено: 14:40 27.03.2022)
Мантуров ответил на вопрос об импорте запчастей для обслуживания SSJ100
Мантуров: импортных запчастей для обслуживания SSJ100 хватит на значительное время
Пассажирский самолет SSJ100
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар - РИА Новости. Импортных запчастей для обслуживания российских самолетов SSJ100 хватит на значительное время, РФ подстраховалась в этом вопросе, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин"
"Мы с такой проблемой столкнулись, когда только ставили на крыло этот самолет - произвели на второй год 40 самолетов, то есть темп набрали производственный высокий, а в части послепродажного обслуживания мы несколько подзависли. Мы эти уроки хорошо изучили, поэтому мы сделали заранее запасы, причем это так называемые хабы, чтобы обслуживать технику и в стране, и за рубежом. При этом мы здесь подстраховались", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, не столкнется ли РФ с дефицитом импортных запчастей для обслуживания SSJ100 через полгода.
"(Хватит - ред.) на значительное время", - уточнил он.
Как ранее сообщал министр, иностранные поставщики "заморозили" поставки комплектующих для SSJ100, несмотря на внесенные авансы. Возвращать средства, по словам Мантурова, они также отказываются. Российская сторона намерена обратиться в судебные инстанции по этому вопросу.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.