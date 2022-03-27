https://ria.ru/20220327/ssj100-1780331662.html

Мантуров ответил на вопрос об импорте запчастей для обслуживания SSJ100

Мантуров ответил на вопрос об импорте запчастей для обслуживания SSJ100 - РИА Новости, 27.03.2022

Мантуров ответил на вопрос об импорте запчастей для обслуживания SSJ100

Импортных запчастей для обслуживания российских самолетов SSJ100 хватит на значительное время, РФ подстраховалась в этом вопросе, заявил глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T14:31

2022-03-27T14:31

2022-03-27T14:40

санкции в отношении россии

экономика

sukhoi superjet

россия

денис мантуров

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар - РИА Новости. Импортных запчастей для обслуживания российских самолетов SSJ100 хватит на значительное время, РФ подстраховалась в этом вопросе, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин""Мы с такой проблемой столкнулись, когда только ставили на крыло этот самолет - произвели на второй год 40 самолетов, то есть темп набрали производственный высокий, а в части послепродажного обслуживания мы несколько подзависли. Мы эти уроки хорошо изучили, поэтому мы сделали заранее запасы, причем это так называемые хабы, чтобы обслуживать технику и в стране, и за рубежом. При этом мы здесь подстраховались", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, не столкнется ли РФ с дефицитом импортных запчастей для обслуживания SSJ100 через полгода."(Хватит - ред.) на значительное время", - уточнил он.Как ранее сообщал министр, иностранные поставщики "заморозили" поставки комплектующих для SSJ100, несмотря на внесенные авансы. Возвращать средства, по словам Мантурова, они также отказываются. Российская сторона намерена обратиться в судебные инстанции по этому вопросу.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.

https://ria.ru/20220325/samolet-1780140652.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, экономика, sukhoi superjet, россия, денис мантуров