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Мантуров ответил на вопрос об импорте запчастей для обслуживания SSJ100 - РИА Новости, 27.03.2022
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Мантуров ответил на вопрос об импорте запчастей для обслуживания SSJ100
Мантуров ответил на вопрос об импорте запчастей для обслуживания SSJ100 - РИА Новости, 27.03.2022
Мантуров ответил на вопрос об импорте запчастей для обслуживания SSJ100
Импортных запчастей для обслуживания российских самолетов SSJ100 хватит на значительное время, РФ подстраховалась в этом вопросе, заявил глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T14:31
2022-03-27T14:40
санкции в отношении россии
экономика
sukhoi superjet
россия
денис мантуров
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар - РИА Новости. Импортных запчастей для обслуживания российских самолетов SSJ100 хватит на значительное время, РФ подстраховалась в этом вопросе, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин""Мы с такой проблемой столкнулись, когда только ставили на крыло этот самолет - произвели на второй год 40 самолетов, то есть темп набрали производственный высокий, а в части послепродажного обслуживания мы несколько подзависли. Мы эти уроки хорошо изучили, поэтому мы сделали заранее запасы, причем это так называемые хабы, чтобы обслуживать технику и в стране, и за рубежом. При этом мы здесь подстраховались", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, не столкнется ли РФ с дефицитом импортных запчастей для обслуживания SSJ100 через полгода."(Хватит - ред.) на значительное время", - уточнил он.Как ранее сообщал министр, иностранные поставщики "заморозили" поставки комплектующих для SSJ100, несмотря на внесенные авансы. Возвращать средства, по словам Мантурова, они также отказываются. Российская сторона намерена обратиться в судебные инстанции по этому вопросу.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.
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санкции в отношении россии, экономика, sukhoi superjet, россия, денис мантуров
14:31 27.03.2022 (обновлено: 14:40 27.03.2022)
 
Мантуров ответил на вопрос об импорте запчастей для обслуживания SSJ100

Мантуров: импортных запчастей для обслуживания SSJ100 хватит на значительное время

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолет SSJ100
Пассажирский самолет SSJ100 - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет SSJ100
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар - РИА Новости. Импортных запчастей для обслуживания российских самолетов SSJ100 хватит на значительное время, РФ подстраховалась в этом вопросе, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин"
"Мы с такой проблемой столкнулись, когда только ставили на крыло этот самолет - произвели на второй год 40 самолетов, то есть темп набрали производственный высокий, а в части послепродажного обслуживания мы несколько подзависли. Мы эти уроки хорошо изучили, поэтому мы сделали заранее запасы, причем это так называемые хабы, чтобы обслуживать технику и в стране, и за рубежом. При этом мы здесь подстраховались", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, не столкнется ли РФ с дефицитом импортных запчастей для обслуживания SSJ100 через полгода.
"(Хватит - ред.) на значительное время", - уточнил он.
Как ранее сообщал министр, иностранные поставщики "заморозили" поставки комплектующих для SSJ100, несмотря на внесенные авансы. Возвращать средства, по словам Мантурова, они также отказываются. Российская сторона намерена обратиться в судебные инстанции по этому вопросу.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 18:11
Мантуров: иностранцы не вернули авансы по поставкам деталей для SSJ100
 
Санкции в отношении РоссииЭкономикаSukhoi SuperjetРоссияДенис Мантуров
 
 
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