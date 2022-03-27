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США не стремятся сменить руководство России, заявила постпред при НАТО - РИА Новости, 27.03.2022
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США не стремятся сменить руководство России, заявила постпред при НАТО
США не стремятся сменить руководство России, заявила постпред при НАТО - РИА Новости, 27.03.2022
США не стремятся сменить руководство России, заявила постпред при НАТО
США не стремятся сменить руководство РФ, заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T16:43
2022-03-27T16:43
в мире
джо байден
дмитрий песков
польша
россия
сша
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. США не стремятся сменить руководство РФ, заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит."Мы не преследуем политику смены режима", - сказала Смит в интервью CNN.Так она объяснила выступление президента США Джо Байдена, который накануне в своей речи из Варшавы сказал, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством.Смит объяснила слова президента США человеческим фактором и реакцией на общение с украинскими беженцами в Польше. "Я думаю, это была базовая человеческая реакция на истории, которые он услышал в тот день", - сказала Смит."У США нет политики смены режима в России, жирная точка", - подчеркнула она.
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в мире, джо байден, дмитрий песков, польша, россия, сша, владимир путин
16:43 27.03.2022
 
США не стремятся сменить руководство России, заявила постпред при НАТО

Постпред США при НАТО Смит заявила, что страна не стремится сменить руководство России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. США не стремятся сменить руководство РФ, заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит.
"Мы не преследуем политику смены режима", - сказала Смит в интервью CNN.
Так она объяснила выступление президента США Джо Байдена, который накануне в своей речи из Варшавы сказал, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством.
Смит объяснила слова президента США человеческим фактором и реакцией на общение с украинскими беженцами в Польше. "Я думаю, это была базовая человеческая реакция на истории, которые он услышал в тот день", - сказала Смит.
"У США нет политики смены режима в России, жирная точка", - подчеркнула она.
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