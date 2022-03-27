https://ria.ru/20220327/ssha-1780345101.html

США не стремятся сменить руководство России, заявила постпред при НАТО

США не стремятся сменить руководство России, заявила постпред при НАТО - РИА Новости, 27.03.2022

США не стремятся сменить руководство России, заявила постпред при НАТО

США не стремятся сменить руководство РФ, заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T16:43

2022-03-27T16:43

2022-03-27T16:43

в мире

джо байден

дмитрий песков

польша

россия

сша

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. США не стремятся сменить руководство РФ, заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит."Мы не преследуем политику смены режима", - сказала Смит в интервью CNN.Так она объяснила выступление президента США Джо Байдена, который накануне в своей речи из Варшавы сказал, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством.Смит объяснила слова президента США человеческим фактором и реакцией на общение с украинскими беженцами в Польше. "Я думаю, это была базовая человеческая реакция на истории, которые он услышал в тот день", - сказала Смит."У США нет политики смены режима в России, жирная точка", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20220327/makron-1780337554.html

польша

россия

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, дмитрий песков, польша, россия, сша, владимир путин