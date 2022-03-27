https://ria.ru/20220327/ssha-1780345101.html
США не стремятся сменить руководство России, заявила постпред при НАТО
США не стремятся сменить руководство России, заявила постпред при НАТО - РИА Новости, 27.03.2022
США не стремятся сменить руководство России, заявила постпред при НАТО
США не стремятся сменить руководство РФ, заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T16:43
2022-03-27T16:43
2022-03-27T16:43
в мире
джо байден
дмитрий песков
польша
россия
сша
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. США не стремятся сменить руководство РФ, заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит."Мы не преследуем политику смены режима", - сказала Смит в интервью CNN.Так она объяснила выступление президента США Джо Байдена, который накануне в своей речи из Варшавы сказал, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством.Смит объяснила слова президента США человеческим фактором и реакцией на общение с украинскими беженцами в Польше. "Я думаю, это была базовая человеческая реакция на истории, которые он услышал в тот день", - сказала Смит."У США нет политики смены режима в России, жирная точка", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20220327/makron-1780337554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, дмитрий песков, польша, россия, сша, владимир путин
США не стремятся сменить руководство России, заявила постпред при НАТО
Постпред США при НАТО Смит заявила, что страна не стремится сменить руководство России