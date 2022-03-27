https://ria.ru/20220327/spetsoperatsiya-1780351184.html

Глава ЛНР рассказал зарубежным журналистам о ходе военной спецоперации

Глава ЛНР рассказал зарубежным журналистам о ходе военной спецоперации - РИА Новости, 27.03.2022

Глава ЛНР рассказал зарубежным журналистам о ходе военной спецоперации

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник пообщался с зарубежными журналистами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T18:10

2022-03-27T18:10

2022-03-27T19:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

сергей рудской

донецкая народная республика

северодонецк

россия

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 27 мар — РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник пообщался с зарубежными журналистами, передает корреспондент РИА Новости.Более десятка групп представителей зарубежных СМИ приехали в ЛНР в рамках пресс-тура, организованного российским Министерством обороны. Пресс-подход состоялся после митинга в память о погибших при авиаударе по Луганской областной государственной администрации в июне 2014 года."Военная операция на сегодняшний день идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск Российской Федерации заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное", — рассказал Пасечник.Он добавил, что войска ЛНР продолжают наступление на Лисичанск, Северодонецк и Кременную. Конечной целью операции глава республики назвал очистку ее территории "от фашизма", а затем — совместные с российской армией действия на Украине.По словам Пасечника, жители освобожденных населенных пунктов встречают бойцов ЛНР со слезами радости на глазах. Кроме того, он поделился планами по восстановительным работам и поставкам гуманитарных грузов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Накануне первый заместитель начальника российского Генштаба Сергей Рудской сообщил, что подразделения ЛНР освободили уже 93 процента территории республики.

https://ria.ru/20220327/referendum-1780315070.html

https://ria.ru/20220327/rosgvardeytsy-1780287672.html

донецкая народная республика

северодонецк

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, сергей рудской, донецкая народная республика, северодонецк, россия, вооруженные силы рф, лнр