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Илон Маск серьезно задумался о создании новой социальной сети - РИА Новости, 27.03.2022
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Илон Маск серьезно задумался о создании новой социальной сети
Илон Маск серьезно задумался о создании новой социальной сети - РИА Новости, 27.03.2022
Илон Маск серьезно задумался о создании новой социальной сети
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T08:56
2022-03-27T14:53
технологии
илон маск
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ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети."Илон Маск, вы бы рассмотрели возможность создания новой социальной сети? Такой, которая будет иметь алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна. Я думаю, что такая платформа необходима", — написал один из пользователей Twitter."Я серьезно над этим думаю", — ответил ему Маск.
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технологии, илон маск
08:56 27.03.2022 (обновлено: 14:53 27.03.2022)
 
Илон Маск серьезно задумался о создании новой социальной сети

Илон Маск серьезно задумался о создании социальной сети, где пропаганда будет минимальна

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети.
"Илон Маск, вы бы рассмотрели возможность создания новой социальной сети? Такой, которая будет иметь алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна. Я думаю, что такая платформа необходима", — написал один из пользователей Twitter.
"Я серьезно над этим думаю", — ответил ему Маск.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 01:15
Россиянам напомнили, какую информацию нельзя распространять в соцсетях
 
ТехнологииИлон Маск
 
 
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