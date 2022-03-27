https://ria.ru/20220327/sotsseti-1780300172.html

Илон Маск серьезно задумался о создании новой социальной сети

Илон Маск серьезно задумался о создании новой социальной сети - РИА Новости, 27.03.2022

Илон Маск серьезно задумался о создании новой социальной сети

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T08:56

2022-03-27T08:56

2022-03-27T14:53

технологии

илон маск

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ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети."Илон Маск, вы бы рассмотрели возможность создания новой социальной сети? Такой, которая будет иметь алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна. Я думаю, что такая платформа необходима", — написал один из пользователей Twitter."Я серьезно над этим думаю", — ответил ему Маск.

https://ria.ru/20220326/zaprety-1780187385.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, илон маск