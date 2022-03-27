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Москвичей предупредили о "зарядах снега" - РИА Новости, 27.03.2022
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Москвичей предупредили о "зарядах снега"
Москвичей предупредили о "зарядах снега" - РИА Новости, 27.03.2022
Москвичей предупредили о "зарядах снега"
Облачная погода, кратковременные "заряды снега", метель, гололедица и штормовой ветер ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до минус трех... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T09:29
2022-03-27T14:43
москва
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Облачная погода, кратковременные "заряды снега", метель, гололедица и штормовой ветер ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до минус трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня в Москве ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные заряды снега, метель, гололедица. Температура в столице минус один-три градуса, по области ноль — минус пять", — рассказал Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет северо-западный, семь-двенадцать метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду, что для города является штормовым показателем.Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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москва, погода, евгений тишковец
09:29 27.03.2022 (обновлено: 14:43 27.03.2022)
 
Москвичей предупредили о "зарядах снега"

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются метель и гололедица

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Снегопад в Москве
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Облачная погода, кратковременные "заряды снега", метель, гололедица и штормовой ветер ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до минус трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня в Москве ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные заряды снега, метель, гололедица. Температура в столице минус один-три градуса, по области ноль — минус пять", — рассказал Тишковец.
Синоптик также отметил, что ветер будет северо-западный, семь-двенадцать метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду, что для города является штормовым показателем.
Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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