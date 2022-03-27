https://ria.ru/20220327/sneg-1780303583.html

Москвичей предупредили о "зарядах снега"

Москвичей предупредили о "зарядах снега" - РИА Новости, 27.03.2022

Москвичей предупредили о "зарядах снега"

Облачная погода, кратковременные "заряды снега", метель, гололедица и штормовой ветер ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до минус трех... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T09:29

2022-03-27T09:29

2022-03-27T14:43

москва

погода

евгений тишковец

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Облачная погода, кратковременные "заряды снега", метель, гололедица и штормовой ветер ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до минус трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня в Москве ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные заряды снега, метель, гололедица. Температура в столице минус один-три градуса, по области ноль — минус пять", — рассказал Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет северо-западный, семь-двенадцать метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду, что для города является штормовым показателем.Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.

https://ria.ru/20220311/vesna-1777575661.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, погода, евгений тишковец