https://ria.ru/20220327/sneg-1780303583.html
Москвичей предупредили о "зарядах снега"
Москвичей предупредили о "зарядах снега" - РИА Новости, 27.03.2022
Москвичей предупредили о "зарядах снега"
Облачная погода, кратковременные "заряды снега", метель, гололедица и штормовой ветер ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до минус трех... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T09:29
2022-03-27T09:29
2022-03-27T14:43
москва
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Облачная погода, кратковременные "заряды снега", метель, гололедица и штормовой ветер ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до минус трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня в Москве ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные заряды снега, метель, гололедица. Температура в столице минус один-три градуса, по области ноль — минус пять", — рассказал Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет северо-западный, семь-двенадцать метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду, что для города является штормовым показателем.Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.
https://ria.ru/20220311/vesna-1777575661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода, евгений тишковец
09:29 27.03.2022 (обновлено: 14:43 27.03.2022)
Москвичей предупредили о "зарядах снега"
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются метель и гололедица