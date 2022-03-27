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Байден показал, что он слаб и неуравновешен, заявили в Японии - РИА Новости, 27.03.2022
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Байден показал, что он слаб и неуравновешен, заявили в Японии
Байден показал, что он слаб и неуравновешен, заявили в Японии - РИА Новости, 27.03.2022
Байден показал, что он слаб и неуравновешен, заявили в Японии
Президент США Джо Байден не призывает своего украинского коллегу Владимира Зеленского к мирному решению конфликта, а лишь провоцирует Россию, чем проявляет свою РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T03:59
2022-03-27T03:59
ситуация в днр и лнр
мунэо судзуки
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
япония
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден не призывает своего украинского коллегу Владимира Зеленского к мирному решению конфликта, а лишь провоцирует Россию, чем проявляет свою слабость, заявил в беседе с Shukan Gendai член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.Японский парламентарий также выразил мнение, что милитаристские действия Зеленского, который отвергает попытки мирного урегулирования ситуации, могут привести Украину к катастрофе.Кроме того, депутат подчеркнул, что именно военные действия Зеленского на Донбассе вынудили Россию начать спецоперацию на Украине.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как сообщало Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780290382.html
https://ria.ru/20220326/dokazatelstva-1780280390.html
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ситуация в днр и лнр, мунэо судзуки, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, япония, сша, джо байден, владимир зеленский
03:59 27.03.2022
 
Байден показал, что он слаб и неуравновешен, заявили в Японии

Японский депутат Судзуки: действия Байдена по Украине показывают его слабость

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден не призывает своего украинского коллегу Владимира Зеленского к мирному решению конфликта, а лишь провоцирует Россию, чем проявляет свою слабость, заявил в беседе с Shukan Gendai член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
"Президент Байден должен сказать Зеленскому: "Результат конфликта уже ясен. Теперь нет другого выбора, как начать диалог". Однако Байден этого Зеленскому не говорит и не останавливает его, а только провоцирует Россию. В этом явно проявляется собственная слабость и неуравновешенность Байдена", — заявил Судзуки.
Японский парламентарий также выразил мнение, что милитаристские действия Зеленского, который отвергает попытки мирного урегулирования ситуации, могут привести Украину к катастрофе.
"Вместо того, чтобы остановить экзальтацию своих граждан, готовящихся к борьбе против русских с "коктейлями Молотова", Зеленский громогласно заявил своему народу: "Я дам вам оружие. Давайте сражаться вместе". Когда я увидел это, то вспомнил картины военной Японии, где людей, тренирующихся с бамбуковыми пиками, заставляли кричать "Победа или смерть!", "Пусть погибнут 100 миллионов человек!" А чем все это закончилось? Атомными бомбардировками и полным разгромом", — напомнил Судзуки.
Кроме того, депутат подчеркнул, что именно военные действия Зеленского на Донбассе вынудили Россию начать спецоперацию на Украине.
Радикал у здания Россотрудничества в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
02:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Экс-премьер Украины раскрыл план западных спецслужб против русскоязычных
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как сообщало Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 21:59
СМИ доказали причастность сына Байдена к биолабораториям на Украине
 
Ситуация в ДНР и ЛНРМунэо СудзукиВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаЯпонияСШАДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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