https://ria.ru/20220327/slabost-1780291753.html

Байден показал, что он слаб и неуравновешен, заявили в Японии

Байден показал, что он слаб и неуравновешен, заявили в Японии - РИА Новости, 27.03.2022

Байден показал, что он слаб и неуравновешен, заявили в Японии

Президент США Джо Байден не призывает своего украинского коллегу Владимира Зеленского к мирному решению конфликта, а лишь провоцирует Россию, чем проявляет свою РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T03:59

2022-03-27T03:59

2022-03-27T03:59

ситуация в днр и лнр

мунэо судзуки

в мире

донецкая народная республика

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россия

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япония

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден не призывает своего украинского коллегу Владимира Зеленского к мирному решению конфликта, а лишь провоцирует Россию, чем проявляет свою слабость, заявил в беседе с Shukan Gendai член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.Японский парламентарий также выразил мнение, что милитаристские действия Зеленского, который отвергает попытки мирного урегулирования ситуации, могут привести Украину к катастрофе.Кроме того, депутат подчеркнул, что именно военные действия Зеленского на Донбассе вынудили Россию начать спецоперацию на Украине.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как сообщало Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780290382.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр, мунэо судзуки, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, япония, сша, джо байден, владимир зеленский