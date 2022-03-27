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ВС России уничтожили склад ракет для С-300 и "Буков" под Киевом
ВС России уничтожили склад ракет для С-300 и "Буков" под Киевом - РИА Новости, 27.03.2022
ВС России уничтожили склад ракет для С-300 и "Буков" под Киевом
Российские военные ударили по складу ракет к комплексам С-300 и "Бук" в тридцати километрах от Киева, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:01
2022-03-27T10:01
2022-03-27T11:46
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские военные ударили по складу ракет к комплексам С-300 и "Бук" в тридцати километрах от Киева, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и "Бук" в населенном пункте Плесецкое, в 30 километрах юго-западнее Киева", — сказал он.Всего за сутки авиация уничтожила 67 украинских военных объектов. Среди них два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений ВСУ и 20 районов сосредоточения боевой техники.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. ООН сообщает о гибели более тысячи мирных жителей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны об уничтожении склада ракет к комплексам С-300 и "Бук"
Российские военные ударили по складу ракет к комплексам С-300 и "Бук" в тридцати километрах от Киева, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и "Бук" в населенном пункте Плесецкое, в 30 километрах юго-западнее города Киев", — сказал он.
2022-03-27T10:01
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PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина, киев, вооруженные силы украины
10:01 27.03.2022 (обновлено: 11:46 27.03.2022)
ВС России уничтожили склад ракет для С-300 и "Буков" под Киевом
Минобороны: ВС России уничтожили склад ракет для С-300 и "Буков" под Киевом