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Украинские боевики пытались скрыть свою символику на автобусе в Мариуполе - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/simvolika-1780362050.html
Украинские боевики пытались скрыть свою символику на автобусе в Мариуполе
Украинские боевики пытались скрыть свою символику на автобусе в Мариуполе - РИА Новости, 27.03.2022
Украинские боевики пытались скрыть свою символику на автобусе в Мариуполе
Украинские боевики пытались скрыть символику национальной гвардии на автобусе, на котором передвигались по городу, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T20:16
2022-03-27T20:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
мариуполь
украина
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МАРИУПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Украинские боевики пытались скрыть символику национальной гвардии на автобусе, на котором передвигались по городу, передаёт корреспондент РИА Новости.Автобус с символикой национальной гвардии Украины находился на территории городской больницы Мариуполя. Надписи и эмблемы были заклеены малярным скотчем, но из-за дождя и сырой погоды обозначения всё равно стали видны, предаёт корреспондент РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/mariupol-1780352512.html
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луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, мариуполь, украина, вооруженные силы украины
20:16 27.03.2022
 
Украинские боевики пытались скрыть свою символику на автобусе в Мариуполе

Украинские боевики заклеили символику национальной гвардии на автобусе в Мариуполе скотчем

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазбитый автобус Национальной гвардии Украины на улице Мариуполя
Разбитый автобус Национальной гвардии Украины на улице Мариуполя - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разбитый автобус Национальной гвардии Украины на улице Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Украинские боевики пытались скрыть символику национальной гвардии на автобусе, на котором передвигались по городу, передаёт корреспондент РИА Новости.
Автобус с символикой национальной гвардии Украины находился на территории городской больницы Мариуполя. Надписи и эмблемы были заклеены малярным скотчем, но из-за дождя и сырой погоды обозначения всё равно стали видны, предаёт корреспондент РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание терминала аэропорта Мариуполя, освобожденного бойцами Народной милиции ДНР и российскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
Вчера, 18:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР раскрыли планы ВСУ о подготовке к боям в Мариуполе
 
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