https://ria.ru/20220327/simvolika-1780362050.html

Украинские боевики пытались скрыть свою символику на автобусе в Мариуполе

Украинские боевики пытались скрыть свою символику на автобусе в Мариуполе - РИА Новости, 27.03.2022

Украинские боевики пытались скрыть свою символику на автобусе в Мариуполе

Украинские боевики пытались скрыть символику национальной гвардии на автобусе, на котором передвигались по городу, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T20:16

2022-03-27T20:16

2022-03-27T20:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

мариуполь

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778812782_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1abdce37b8f97abe5ac7f0c84e1ead58.jpg

МАРИУПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Украинские боевики пытались скрыть символику национальной гвардии на автобусе, на котором передвигались по городу, передаёт корреспондент РИА Новости.Автобус с символикой национальной гвардии Украины находился на территории городской больницы Мариуполя. Надписи и эмблемы были заклеены малярным скотчем, но из-за дождя и сырой погоды обозначения всё равно стали видны, предаёт корреспондент РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220327/mariupol-1780352512.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

мариуполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, мариуполь, украина, вооруженные силы украины