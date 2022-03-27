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Украинские боевики пытались скрыть свою символику на автобусе в Мариуполе
Украинские боевики пытались скрыть свою символику на автобусе в Мариуполе - РИА Новости, 27.03.2022
Украинские боевики пытались скрыть свою символику на автобусе в Мариуполе
Украинские боевики пытались скрыть символику национальной гвардии на автобусе, на котором передвигались по городу, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T20:16
2022-03-27T20:16
2022-03-27T20:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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вооруженные силы рф
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Украинские боевики пытались скрыть символику национальной гвардии на автобусе, на котором передвигались по городу, передаёт корреспондент РИА Новости.Автобус с символикой национальной гвардии Украины находился на территории городской больницы Мариуполя. Надписи и эмблемы были заклеены малярным скотчем, но из-за дождя и сырой погоды обозначения всё равно стали видны, предаёт корреспондент РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/mariupol-1780352512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, мариуполь, украина, вооруженные силы украины
Украинские боевики пытались скрыть свою символику на автобусе в Мариуполе
Украинские боевики заклеили символику национальной гвардии на автобусе в Мариуполе скотчем