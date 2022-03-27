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Шольц заявил, что у НАТО нет цели сменить власть в России - РИА Новости, 28.03.2022
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Шольц заявил, что у НАТО нет цели сменить власть в России
Шольц заявил, что у НАТО нет цели сменить власть в России - РИА Новости, 28.03.2022
Шольц заявил, что у НАТО нет цели сменить власть в России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя выступление американского президента Джо Байдена в Варшаве, заявил, что у НАТО нет цели смены власти в России. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-27T23:50
2022-03-28T05:52
в мире
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БЕРЛИН, 27 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя выступление американского президента Джо Байдена в Варшаве, заявил, что у НАТО нет цели смены власти в России.Он напомнил, что после вывода войск США из Афганистана Байден заявил, что целью американской политики не является смена власти. Шольц добавил при этом, что Германия хотела бы, чтобы демократия распространялась, но "это дело народов и наций бороться за эти свободы". "Но что мы должны гарантировать - чтобы территориальная целостность и суверенитет государств не нарушались, чтобы не начинались войны просто для того, чтобы менять границы", - заявил Шольц.Он добавил, что не считает слова Байдена ошибкой. "Он сказал, что сказал", - добавил Шольц.Завершая свое европейское турне, Байден в субботу выступил в польской столице с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране. В конце выступления Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Позднее в Белом доме пояснили, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, отметил, что не Байдену решать, кому быть у власти в РФ, президент страны избирается народом России.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/peskov-1780282677.html
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в мире, россия, германия, нато, владимир путин, сша
23:50 27.03.2022 (обновлено: 05:52 28.03.2022)
 
Шольц заявил, что у НАТО нет цели сменить власть в России

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что у НАТО нет цели сменить власть в России

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя выступление американского президента Джо Байдена в Варшаве, заявил, что у НАТО нет цели смены власти в России.
"Это не является целью НАТО, и в том числе целью американского президента. Я с ним долго говорил в Белом доме. И мы оба полностью едины в том, что смена режима (в России) не стоит на повестке дня и не является целью политики, которую мы вместе ведем", - заявил Шольц в интервью телеканалу ARD.
Он напомнил, что после вывода войск США из Афганистана Байден заявил, что целью американской политики не является смена власти. Шольц добавил при этом, что Германия хотела бы, чтобы демократия распространялась, но "это дело народов и наций бороться за эти свободы". "Но что мы должны гарантировать - чтобы территориальная целостность и суверенитет государств не нарушались, чтобы не начинались войны просто для того, чтобы менять границы", - заявил Шольц.

Он добавил, что не считает слова Байдена ошибкой. "Он сказал, что сказал", - добавил Шольц.
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Песков заявил, что не Байдену решать, кому находиться у власти в России
Завершая свое европейское турне, Байден в субботу выступил в польской столице с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране. В конце выступления Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Позднее в Белом доме пояснили, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, отметил, что не Байдену решать, кому быть у власти в РФ, президент страны избирается народом России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
Вчера, 16:43
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