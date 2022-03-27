https://ria.ru/20220327/sholts-1780320166.html

В Германии осудили Шольца за неспособность сопротивляться давлению США

В Германии осудили Шольца за неспособность сопротивляться давлению США - РИА Новости, 27.03.2022

В Германии осудили Шольца за неспособность сопротивляться давлению США

Власти Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем не в состоянии сопротивляться огромному давлению Вашингтона в вопросах антироссийских санкций. Об этом... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T12:33

2022-03-27T12:33

2022-03-27T15:23

россия

москва

вашингтон (город)

der spiegel

германия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773095536_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_03c72bc0e45e040022be71062c1bc7b2.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Власти Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем не в состоянии сопротивляться огромному давлению Вашингтона в вопросах антироссийских санкций. Об этом "Известиям" заявил немецкий журналист, политический активист и председатель партии "Германский центр" Кристоф Херстель.По его мнению, Шольцу приходится соблюдать интересы не только немецких предпринимателей, но и Белого дома."ЕС сейчас не может отделиться от Вашингтона. Поэтому мы хотим выкинуть собственное правительство, потому что сейчас они вредят народу. На немецкое правительство неимоверно давят сильнейшие компании. Они не хотят лишаться заработка просто потому, что так сказали в Вашингтоне", — заявил он, отметив, что "бедный Шольц" оказался между молотом и наковальней — Вашингтоном и местными компаниями.Херстель считает, что на фоне санкций, ударяющих не столько по Москве, сколько по самим странам Европы, главной задачей остается поддерживать контакты с Кремлем."Нам нужно честно поговорить с Россией. Я рад, что Путин не вешает трубку, когда с ним хотят поговорить. Каждая встреча — это очередная пропаганда против России, а нам надо просто честно и открыто поговорить, чего не случалось уже очень давно", — утверждает активист. Он подчеркнул, что Берлину следует начать налаживать ситуацию, в частности, отказаться от антироссийских санкций и пересмотреть отношение к Североатлантическому альянсу.Ранее немецкий Spiegel спрогнозировал ухудшение экономической ситуации в Германии в 2022 году из-за ситуации вокруг Украины и санкций. По оценке руководства Института экономических исследований, для компаний наступают тяжелые времена. Это вызвано нарушением цепочек поставок и логистическими проблемами. Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. В Кремле эти ограничения назвали "экономической войной, подобных которой еще не было". В то же время российские власти подчеркнули, что страна была готова к такому развитию событий. Правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220326/produkty-1780261870.html

https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780240286.html

https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780222847.html

россия

москва

вашингтон (город)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

россия, москва, вашингтон (город), der spiegel, германия, санкции в отношении россии