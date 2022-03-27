https://ria.ru/20220327/shkolnitsa-1780313675.html

В реке в Иркутской области обнаружили тело пропавшей школьницы

В реке в Иркутской области обнаружили тело пропавшей школьницы - РИА Новости, 27.03.2022

В реке в Иркутской области обнаружили тело пропавшей школьницы

Тело пропавшей школьницы обнаружено в 20 километрах от Иркутска вниз по течению Ангары в Иркутской области, сообщается на сайте Следственного комитета России. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T11:30

2022-03-27T11:30

2022-03-27T17:32

иркутская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ангара

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Тело пропавшей школьницы обнаружено в 20 километрах от Иркутска вниз по течению Ангары в Иркутской области, сообщается на сайте Следственного комитета России.Ранее сообщалось, что в Иркутске 18 марта пропала восьмиклассница Любовь Воронцова. Она ушла в школу, и с тех пор о ее местонахождении не было ничего не известно. На уроках девочка не появлялась. С заявлением о розыске несовершеннолетней в дежурную часть полиции обратилась ее мать. На текущий момент установлено, что в день исчезновения девушка находилась в центре Иркутска возле мемориала "Вечный огонь", откуда направилась к памятнику первопроходцам на Верхней Набережной Ангары. Далее маршрут движения неизвестен. По факту пропажи возбуждено уголовное дело по статье об убийстве."Сегодня в 20 километрах от Иркутска вниз по течению реки Ангары спасателями и следователями извлечено тело без вести пропавшей Любови Воронцовой", — говорится в сообщении.Уточняется, что видимых телесных повреждений на теле девочки не обнаружено, в кармане куртки находился телефон. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов центрального аппарата СК России и СУ по Иркутской области, сотрудников ГУ МВД, МЧС и Росгвардии России по Иркутской области. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20220324/schenok-1779780593.html

иркутская область

ангара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иркутская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ангара