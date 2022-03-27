11:30 27.03.2022 (обновлено: 17:32 27.03.2022)
В реке в Иркутской области обнаружили тело пропавшей школьницы
В реке Ангара в Иркутской области обнаружили тело пропавшей восьмиклассницы
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Тело пропавшей школьницы обнаружено в 20 километрах от Иркутска вниз по течению Ангары в Иркутской области, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Ранее сообщалось, что в Иркутске 18 марта пропала восьмиклассница Любовь Воронцова. Она ушла в школу, и с тех пор о ее местонахождении не было ничего не известно. На уроках девочка не появлялась. С заявлением о розыске несовершеннолетней в дежурную часть полиции обратилась ее мать. На текущий момент установлено, что в день исчезновения девушка находилась в центре Иркутска возле мемориала "Вечный огонь", откуда направилась к памятнику первопроходцам на Верхней Набережной Ангары. Далее маршрут движения неизвестен. По факту пропажи возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
"Сегодня в 20 километрах от Иркутска вниз по течению реки Ангары спасателями и следователями извлечено тело без вести пропавшей Любови Воронцовой", — говорится в сообщении.
Уточняется, что видимых телесных повреждений на теле девочки не обнаружено, в кармане куртки находился телефон. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов центрального аппарата СК России и СУ по Иркутской области, сотрудников ГУ МВД, МЧС и Росгвардии России по Иркутской области. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.