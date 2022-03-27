Рейтинг@Mail.ru
В реке в Иркутской области обнаружили тело пропавшей школьницы - РИА Новости, 27.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220327/shkolnitsa-1780313675.html
В реке в Иркутской области обнаружили тело пропавшей школьницы
В реке в Иркутской области обнаружили тело пропавшей школьницы - РИА Новости, 27.03.2022
В реке в Иркутской области обнаружили тело пропавшей школьницы
Тело пропавшей школьницы обнаружено в 20 километрах от Иркутска вниз по течению Ангары в Иркутской области, сообщается на сайте Следственного комитета России. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T11:30
2022-03-27T17:32
иркутская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ангара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Тело пропавшей школьницы обнаружено в 20 километрах от Иркутска вниз по течению Ангары в Иркутской области, сообщается на сайте Следственного комитета России.Ранее сообщалось, что в Иркутске 18 марта пропала восьмиклассница Любовь Воронцова. Она ушла в школу, и с тех пор о ее местонахождении не было ничего не известно. На уроках девочка не появлялась. С заявлением о розыске несовершеннолетней в дежурную часть полиции обратилась ее мать. На текущий момент установлено, что в день исчезновения девушка находилась в центре Иркутска возле мемориала "Вечный огонь", откуда направилась к памятнику первопроходцам на Верхней Набережной Ангары. Далее маршрут движения неизвестен. По факту пропажи возбуждено уголовное дело по статье об убийстве."Сегодня в 20 километрах от Иркутска вниз по течению реки Ангары спасателями и следователями извлечено тело без вести пропавшей Любови Воронцовой", — говорится в сообщении.Уточняется, что видимых телесных повреждений на теле девочки не обнаружено, в кармане куртки находился телефон. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов центрального аппарата СК России и СУ по Иркутской области, сотрудников ГУ МВД, МЧС и Росгвардии России по Иркутской области. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20220324/schenok-1779780593.html
иркутская область
ангара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ангара
11:30 27.03.2022 (обновлено: 17:32 27.03.2022)
 
В реке в Иркутской области обнаружили тело пропавшей школьницы

В реке Ангара в Иркутской области обнаружили тело пропавшей восьмиклассницы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Полицейский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Тело пропавшей школьницы обнаружено в 20 километрах от Иркутска вниз по течению Ангары в Иркутской области, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Ранее сообщалось, что в Иркутске 18 марта пропала восьмиклассница Любовь Воронцова. Она ушла в школу, и с тех пор о ее местонахождении не было ничего не известно. На уроках девочка не появлялась. С заявлением о розыске несовершеннолетней в дежурную часть полиции обратилась ее мать. На текущий момент установлено, что в день исчезновения девушка находилась в центре Иркутска возле мемориала "Вечный огонь", откуда направилась к памятнику первопроходцам на Верхней Набережной Ангары. Далее маршрут движения неизвестен. По факту пропажи возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
"Сегодня в 20 километрах от Иркутска вниз по течению реки Ангары спасателями и следователями извлечено тело без вести пропавшей Любови Воронцовой", — говорится в сообщении.
Уточняется, что видимых телесных повреждений на теле девочки не обнаружено, в кармане куртки находился телефон. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов центрального аппарата СК России и СУ по Иркутской области, сотрудников ГУ МВД, МЧС и Росгвардии России по Иркутской области. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 07:54
В Иркутске завели дело против мужчины, выбросившего щенка с балкона
 
Иркутская областьПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Ангара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала