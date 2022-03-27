11:42 27.03.2022 (обновлено: 15:47 27.03.2022)
Вучич прокомментировал требования Запада к Сербии о санкциях против России
Глава Сербии Вучич назвал требования Запада ввести санкции против России несправедливыми
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 мар — РИА Новости. Требования Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы, так как страна является суверенным государством, не входит в ЕС и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине, те, что не предполагают санкции и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич — кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии.
"Сербия располагает опытом, которого у многих нет, с 1999 года. И спрашиваю лжецов из The Guardian и европейских зеленых, пусть мне скажут, когда напали на Сербию, была это агрессия или нет? Когда вы нападаете на суверенную страну, у Сербии нет вранья и обмана. Мы одинаково третируем нападение на Сербию и <...> (события. — Прим. ред.) на Украине в формально-правовом смысле, потому что Сербия придерживается принципов международного права. А вы?" — заявил сербский лидер в эфире TV Prva.
"Вы (Запад. — Прим. ред.) не ввели против России санкции на газ и нефть, это вам не нравится, на это не хотите ввести санкции? Это логично и разумно, да, зато хотите решать за суверенную страну, которую не приняли в ЕС и даже не открыли главу 31 переговорной платформы, какие санкции она будет поддерживать", — эмоционально сказал Вучич.
Глава государства подчеркнул, что Сербия ведет себя согласно своим интересам.
"Конечно, мы кому-то мешаем, кто-то всегда будет нас воспринимать как "малых русских", врут, потому что мы — только сербы, называют нас "троянскими конями", но кто видит соринку в чужом глазу, не видит бревна в собственном", — отметил Вучич.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия — лидер по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.