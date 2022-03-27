https://ria.ru/20220327/serbiya-1780315559.html

Вучич прокомментировал требования Запада к Сербии о санкциях против России

Вучич прокомментировал требования Запада к Сербии о санкциях против России - РИА Новости, 27.03.2022

Вучич прокомментировал требования Запада к Сербии о санкциях против России

Требования Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы, так как страна является суверенным государством, не входит в ЕС и сама пережила... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T11:42

2022-03-27T11:42

2022-03-27T15:47

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БЕЛГРАД, 27 мар — РИА Новости. Требования Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы, так как страна является суверенным государством, не входит в ЕС и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году, заявил президент Сербии Александр Вучич.В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине, те, что не предполагают санкции и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич — кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии."Вы (Запад. — Прим. ред.) не ввели против России санкции на газ и нефть, это вам не нравится, на это не хотите ввести санкции? Это логично и разумно, да, зато хотите решать за суверенную страну, которую не приняли в ЕС и даже не открыли главу 31 переговорной платформы, какие санкции она будет поддерживать", — эмоционально сказал Вучич.Глава государства подчеркнул, что Сербия ведет себя согласно своим интересам."Конечно, мы кому-то мешаем, кто-то всегда будет нас воспринимать как "малых русских", врут, потому что мы — только сербы, называют нас "троянскими конями", но кто видит соринку в чужом глазу, не видит бревна в собственном", — отметил Вучич.В Сербии 24 марта на государственном уровне и шествием граждан "Мы против НАТО" вспоминали начало бомбардировок Североатлантическим альянсом Союзной Республики Югославии 23 года назад.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия — лидер по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.

https://ria.ru/20220326/vuchich-1780270766.html

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780074361.html

https://ria.ru/20220327/serbiya-1780298855.html

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Дарья Буймова

в мире, косово, россия, европа, нато, оон, санкции в отношении россии, сербия, александр вучич