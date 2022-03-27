Рейтинг@Mail.ru
Вучич прокомментировал требования Запада к Сербии о санкциях против России - РИА Новости, 27.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220327/serbiya-1780315559.html
Вучич прокомментировал требования Запада к Сербии о санкциях против России
Вучич прокомментировал требования Запада к Сербии о санкциях против России - РИА Новости, 27.03.2022
Вучич прокомментировал требования Запада к Сербии о санкциях против России
Требования Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы, так как страна является суверенным государством, не входит в ЕС и сама пережила... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T11:42
2022-03-27T15:47
в мире
косово
россия
европа
нато
оон
санкции в отношении россии
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760766618_0:0:2417:1360_1920x0_80_0_0_85e2e24784ea33a0f08586369ec6e5dc.jpg
БЕЛГРАД, 27 мар — РИА Новости. Требования Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы, так как страна является суверенным государством, не входит в ЕС и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году, заявил президент Сербии Александр Вучич.В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине, те, что не предполагают санкции и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич — кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии."Вы (Запад. — Прим. ред.) не ввели против России санкции на газ и нефть, это вам не нравится, на это не хотите ввести санкции? Это логично и разумно, да, зато хотите решать за суверенную страну, которую не приняли в ЕС и даже не открыли главу 31 переговорной платформы, какие санкции она будет поддерживать", — эмоционально сказал Вучич.Глава государства подчеркнул, что Сербия ведет себя согласно своим интересам."Конечно, мы кому-то мешаем, кто-то всегда будет нас воспринимать как "малых русских", врут, потому что мы — только сербы, называют нас "троянскими конями", но кто видит соринку в чужом глазу, не видит бревна в собственном", — отметил Вучич.В Сербии 24 марта на государственном уровне и шествием граждан "Мы против НАТО" вспоминали начало бомбардировок Североатлантическим альянсом Союзной Республики Югославии 23 года назад.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия — лидер по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.
https://ria.ru/20220326/vuchich-1780270766.html
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780074361.html
https://ria.ru/20220327/serbiya-1780298855.html
косово
россия
европа
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760766618_0:0:1913:1435_1920x0_80_0_0_0a0227e7bae25ad141d882b28aaabbe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, россия, европа, нато, оон, санкции в отношении россии, сербия, александр вучич
11:42 27.03.2022 (обновлено: 15:47 27.03.2022)
 
Вучич прокомментировал требования Запада к Сербии о санкциях против России

Глава Сербии Вучич назвал требования Запада ввести санкции против России несправедливыми

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 27 мар — РИА Новости. Требования Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы, так как страна является суверенным государством, не входит в ЕС и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В обращении к гражданам 2 марта президент Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине, те, что не предполагают санкции и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 20:29
Сербия не вступит в НАТО из-за погибших в 1999 году детей, заявил Вучич
В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич — кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии.

"Сербия располагает опытом, которого у многих нет, с 1999 года. И спрашиваю лжецов из The Guardian и европейских зеленых, пусть мне скажут, когда напали на Сербию, была это агрессия или нет? Когда вы нападаете на суверенную страну, у Сербии нет вранья и обмана. Мы одинаково третируем нападение на Сербию и <...> (события. — Прим. ред.) на Украине в формально-правовом смысле, потому что Сербия придерживается принципов международного права. А вы?" — заявил сербский лидер в эфире TV Prva.

"Вы (Запад. — Прим. ред.) не ввели против России санкции на газ и нефть, это вам не нравится, на это не хотите ввести санкции? Это логично и разумно, да, зато хотите решать за суверенную страну, которую не приняли в ЕС и даже не открыли главу 31 переговорной платформы, какие санкции она будет поддерживать", — эмоционально сказал Вучич.
Глава государства подчеркнул, что Сербия ведет себя согласно своим интересам.
"Конечно, мы кому-то мешаем, кто-то всегда будет нас воспринимать как "малых русских", врут, потому что мы — только сербы, называют нас "троянскими конями", но кто видит соринку в чужом глазу, не видит бревна в собственном", — отметил Вучич.
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 14:49
ЕС заставляет Сербию присоединиться к санкциям против России, сообщили СМИ
В Сербии 24 марта на государственном уровне и шествием граждан "Мы против НАТО" вспоминали начало бомбардировок Североатлантическим альянсом Союзной Республики Югославии 23 года назад.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия — лидер по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.
Президентский дворец в Белграде - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
08:32
Поставки товаров из Сербии в Россию могут приостановить
 
В миреКосовоРоссияЕвропаНАТОООНСанкции в отношении РоссииСербияАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала