https://ria.ru/20220327/serbiya-1780299710.html
Сербские банки предупредили о возможных сложностях с российскими средствами
Сербские банки предупредили о возможных сложностях с российскими средствами - РИА Новости, 27.03.2022
Сербские банки предупредили о возможных сложностях с российскими средствами
Сербские банки пока проводят средства по сделкам с партнерами из России, но возможны сложности и даже отказы, заявил РИА Новости помощник директора... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T08:46
2022-03-27T08:46
2022-03-27T08:48
экономика
россия
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148856/40/1488564015_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_b9d64e911d1d22ff25cabba0f676c00f.jpg
БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Сербские банки пока проводят средства по сделкам с партнерами из России, но возможны сложности и даже отказы, заявил РИА Новости помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич."Пока банки, чьи компании-клиенты работают с партнерами из РФ, подтверждают проведение средств, но возможны затруднения, замедления или даже отказы отдельных транзакций", - заявил агентству помощник директора ТПП Сербии."Не было отмечено значительных проблем с оплатой, проводимой через банки, которые не исключены из системы SWIFT. Российские компании с трудом обеспечивают наличие евро, что создает дополнительные сложности. Транзакции в рублях проходят в меньшем объеме и осложнены волатильностью российской валюты", - отметил Станич.
https://ria.ru/20220327/eksport-1780297235.html
россия
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148856/40/1488564015_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_f7234399c95754d812bc859ec78f9f51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сербия
08:46 27.03.2022 (обновлено: 08:48 27.03.2022)
Сербские банки предупредили о возможных сложностях с российскими средствами
Сербские банки предупредили о возможных сложностях со сделками с российскими партнерами
БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Сербские банки пока проводят средства по сделкам с партнерами из России, но возможны сложности и даже отказы, заявил РИА Новости помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич.
"Пока банки, чьи компании-клиенты работают с партнерами из РФ
, подтверждают проведение средств, но возможны затруднения, замедления или даже отказы отдельных транзакций", - заявил агентству помощник директора ТПП Сербии
.
"Не было отмечено значительных проблем с оплатой, проводимой через банки, которые не исключены из системы SWIFT. Российские компании с трудом обеспечивают наличие евро, что создает дополнительные сложности. Транзакции в рублях проходят в меньшем объеме и осложнены волатильностью российской валюты", - отметил Станич.