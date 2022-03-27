https://ria.ru/20220327/serbiya-1780299710.html

Сербские банки предупредили о возможных сложностях с российскими средствами

Сербские банки предупредили о возможных сложностях с российскими средствами - РИА Новости, 27.03.2022

Сербские банки предупредили о возможных сложностях с российскими средствами

Сербские банки пока проводят средства по сделкам с партнерами из России, но возможны сложности и даже отказы, заявил РИА Новости помощник директора... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T08:46

2022-03-27T08:46

2022-03-27T08:48

экономика

россия

сербия

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БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Сербские банки пока проводят средства по сделкам с партнерами из России, но возможны сложности и даже отказы, заявил РИА Новости помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич."Пока банки, чьи компании-клиенты работают с партнерами из РФ, подтверждают проведение средств, но возможны затруднения, замедления или даже отказы отдельных транзакций", - заявил агентству помощник директора ТПП Сербии."Не было отмечено значительных проблем с оплатой, проводимой через банки, которые не исключены из системы SWIFT. Российские компании с трудом обеспечивают наличие евро, что создает дополнительные сложности. Транзакции в рублях проходят в меньшем объеме и осложнены волатильностью российской валюты", - отметил Станич.

https://ria.ru/20220327/eksport-1780297235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сербия