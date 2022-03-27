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Сербские банки предупредили о возможных сложностях с российскими средствами - РИА Новости, 27.03.2022
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Сербские банки предупредили о возможных сложностях с российскими средствами
Сербские банки предупредили о возможных сложностях с российскими средствами - РИА Новости, 27.03.2022
Сербские банки предупредили о возможных сложностях с российскими средствами
Сербские банки пока проводят средства по сделкам с партнерами из России, но возможны сложности и даже отказы, заявил РИА Новости помощник директора... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T08:46
2022-03-27T08:48
экономика
россия
сербия
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БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Сербские банки пока проводят средства по сделкам с партнерами из России, но возможны сложности и даже отказы, заявил РИА Новости помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич."Пока банки, чьи компании-клиенты работают с партнерами из РФ, подтверждают проведение средств, но возможны затруднения, замедления или даже отказы отдельных транзакций", - заявил агентству помощник директора ТПП Сербии."Не было отмечено значительных проблем с оплатой, проводимой через банки, которые не исключены из системы SWIFT. Российские компании с трудом обеспечивают наличие евро, что создает дополнительные сложности. Транзакции в рублях проходят в меньшем объеме и осложнены волатильностью российской валюты", - отметил Станич.
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экономика, россия, сербия
08:46 27.03.2022 (обновлено: 08:48 27.03.2022)
 
Сербские банки предупредили о возможных сложностях с российскими средствами

Сербские банки предупредили о возможных сложностях со сделками с российскими партнерами

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидентский дворец в Белграде
Президентский дворец в Белграде - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Сербские банки пока проводят средства по сделкам с партнерами из России, но возможны сложности и даже отказы, заявил РИА Новости помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич.
"Пока банки, чьи компании-клиенты работают с партнерами из РФ, подтверждают проведение средств, но возможны затруднения, замедления или даже отказы отдельных транзакций", - заявил агентству помощник директора ТПП Сербии.
"Не было отмечено значительных проблем с оплатой, проводимой через банки, которые не исключены из системы SWIFT. Российские компании с трудом обеспечивают наличие евро, что создает дополнительные сложности. Транзакции в рублях проходят в меньшем объеме и осложнены волатильностью российской валюты", - отметил Станич.
Белград - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
08:06
Экспорт из Сербии в Россию снизился на фоне санкций
 
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