https://ria.ru/20220327/serbiya-1780298855.html

Поставки товаров из Сербии в Россию могут приостановить

Поставки товаров из Сербии в Россию могут приостановить - РИА Новости, 27.03.2022

Поставки товаров из Сербии в Россию могут приостановить

Поставки товаров из Сербии в РФ потенциально могут быть приостановлены из-за политической ситуации и санкционного кризиса, заявил РИА Новости помощник директора РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T08:32

2022-03-27T08:32

2022-03-27T08:37

экономика

россия

сербия

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Поставки товаров из Сербии в РФ потенциально могут быть приостановлены из-за политической ситуации и санкционного кризиса, заявил РИА Новости помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич."Дальнейшее развитие политической ситуации на линии Запад – Россия будет влиять на экспортный потенциал Сербии, из-за риска остановки товарных потоков между членами ЕС и РФ, что потенциально может остановить доставку товаров из Сербии. Есть альтернативные маршруты, но возникает вопрос их экономической целесообразности с учетом срока годности продукции, поэтому отдельные компании готовятся и к возможной переориентации своей продукции на случай недоступности российского рынка", - сказал помощник директора Хозяйственной палаты Сербии.По данным ТПП Сербии общий объем экспорта в РФ в 2021 году в размере 840,3 миллиона евро был на 5% больше объема 2020 года, который составил 800,2 миллиона. Отдельно за январь нынешнего 2022 года экспорт в РФ составил 71 миллион евро, что на 22% больше января 2021 года из-за влияния пандемии COVID-19.Основная группа товаров – свежие фрукты и сухофрукты, прежде всего, яблоки и клубника. Из продукции других отраслей значительными по объемам поставок являются автомобильные покрышки, лекарства, текстильная продукция, особенно носки, картон и упаковочная бумага.

https://ria.ru/20220327/serbiya-1780298718.html

https://ria.ru/20220327/defitsit-1780298404.html

россия

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сербия, санкции в отношении россии