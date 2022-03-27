https://ria.ru/20220327/serbiya-1780298718.html

В Сербии не ожидают расторжения договоров с партнерами из России

В Сербии не ожидают расторжения договоров с партнерами из России - РИА Новости, 27.03.2022

В Сербии не ожидают расторжения договоров с партнерами из России

Хозяйственная (Торгово-промышленная, ТПП) палата Сербии не располагает данными о расторжении на фоне санкций Запада договоров компаний-поставщиков сербской... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T08:30

2022-03-27T08:30

2022-03-27T08:30

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БЕЛГРАД, 27 мар – РИА Новости. Хозяйственная (Торгово-промышленная, ТПП) палата Сербии не располагает данными о расторжении на фоне санкций Запада договоров компаний-поставщиков сербской продукции с партнерами из РФ, заявил РИА Новости помощник директора ТПП Боян Станич."ТПП Сербии сейчас не располагает информацией о расторжении договоров отечественных компаний с партнерами из России, учитывая взаимопонимание из-за сложившейся ситуации. Нет и сигналов о том, что такой перерыв деловых связей мог бы произойти в ближайшее время", - отметил Станич.По данным ТПП Сербии, общий объем экспорта в РФ в 2021 году в размере 840,3 миллиона евро был на 5% больше объема 2020 года, который составил 800,2 миллиона. Отдельно за январь нынешнего 2022 года экспорт в РФ составил 71 миллион евро, что на 22% больше января 2021 года из-за влияния пандемии COVID-19.Основная группа товаров – свежие фрукты и сухофрукты, прежде всего, яблоки и клубника. Из продукции других отраслей значительными по объемам поставок являются автомобильные покрышки, лекарства, текстильная продукция, особенно носки, картон и упаковочная бумага.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, сербия, экономика