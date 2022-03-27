Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, могут ли россияне открыть счета за границей - РИА Новости, 27.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220327/scheta-1780299363.html
Эксперт рассказал, могут ли россияне открыть счета за границей
Эксперт рассказал, могут ли россияне открыть счета за границей - РИА Новости, 27.03.2022
Эксперт рассказал, могут ли россияне открыть счета за границей
Россияне сейчас почти не могут открыть полноценные банковские счета за границей, поэтому единственными способами для зарубежных расчетов остаются кобейджинговые РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T08:38
2022-03-27T08:38
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776581507_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_0afbfe36e48dd62eb8d8e1641f8ece8f.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россияне сейчас почти не могут открыть полноценные банковские счета за границей, поэтому единственными способами для зарубежных расчетов остаются кобейджинговые карты "Мир — Union Pay" и электронные кошельки, рассказал РИА Новости генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов."В сложившейся обстановке вопрос трансграничных платежей стоит особенно остро, поскольку международные платежные системы заблокировали прием карт российских банков в иностранных магазинах, а иностранных - на территории РФ. Открытие полноценных счетов за границей для граждан РФ является практически невозможным на сегодняшний день, поскольку требуется гражданство, вид на жительство, подтверждение источника происхождения денежных средств и полная идентификация", - говорит эксперт.Приостановка работы в России Visa и Mastercard дает, с одной стороны, колоссальный прирост новых пользователей для платежной системы "Мир", но в тоже время данная блокировка лишает как эти системы, так и банки хорошего дохода от трансграничных платежей, рассуждает эксперт. Вместе с тем он напомнил, что российские банки активно предлагают клиентам кобейджинговые карты "Мир — Union Pay". Выпуск таких карт сейчас обходится клиентам вплоть до 15 тысяч рублей.Классической альтернативой карточной оплате по-прежнему являются электронные кошельки. Часть из них, например Qiwi, объявили о сохранении опции приема оплаты из ряда зарубежных стран и возможности регистрации новых зарубежных клиентов в своей системе. В какой-то степени это поможет ряду индустрий сохранить международный трафик, заключил Никонов.Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.
https://ria.ru/20220327/defitsit-1780298404.html
https://ria.ru/20220327/dollar-1780189967.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776581507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11bf2c055412a825151184b07d5ff9d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
08:38 27.03.2022
 
Эксперт рассказал, могут ли россияне открыть счета за границей

Эксперт Никонов: открытие счетов за границей для россиян сейчас почти невозможно

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина возле витрины банка "ВТБ" в Москве
Мужчина возле витрины банка ВТБ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мужчина возле витрины банка "ВТБ" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россияне сейчас почти не могут открыть полноценные банковские счета за границей, поэтому единственными способами для зарубежных расчетов остаются кобейджинговые карты "Мир — Union Pay" и электронные кошельки, рассказал РИА Новости генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов.
"В сложившейся обстановке вопрос трансграничных платежей стоит особенно остро, поскольку международные платежные системы заблокировали прием карт российских банков в иностранных магазинах, а иностранных - на территории РФ. Открытие полноценных счетов за границей для граждан РФ является практически невозможным на сегодняшний день, поскольку требуется гражданство, вид на жительство, подтверждение источника происхождения денежных средств и полная идентификация", - говорит эксперт.
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
08:23
Россияне не ждут дефицита импортных товаров, показало исследование
Приостановка работы в России Visa и Mastercard дает, с одной стороны, колоссальный прирост новых пользователей для платежной системы "Мир", но в тоже время данная блокировка лишает как эти системы, так и банки хорошего дохода от трансграничных платежей, рассуждает эксперт. Вместе с тем он напомнил, что российские банки активно предлагают клиентам кобейджинговые карты "Мир — Union Pay". Выпуск таких карт сейчас обходится клиентам вплоть до 15 тысяч рублей.
Классической альтернативой карточной оплате по-прежнему являются электронные кошельки. Часть из них, например Qiwi, объявили о сохранении опции приема оплаты из ряда зарубежных стран и возможности регистрации новых зарубежных клиентов в своей системе. В какой-то степени это поможет ряду индустрий сохранить международный трафик, заключил Никонов.
Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
01:15
Финансист рассказал, что может спровоцировать крах доллара
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала