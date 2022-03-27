https://ria.ru/20220327/scheta-1780299363.html

Эксперт рассказал, могут ли россияне открыть счета за границей

Эксперт рассказал, могут ли россияне открыть счета за границей - РИА Новости, 27.03.2022

Эксперт рассказал, могут ли россияне открыть счета за границей

Россияне сейчас почти не могут открыть полноценные банковские счета за границей, поэтому единственными способами для зарубежных расчетов остаются кобейджинговые РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T08:38

2022-03-27T08:38

2022-03-27T08:38

экономика

россия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россияне сейчас почти не могут открыть полноценные банковские счета за границей, поэтому единственными способами для зарубежных расчетов остаются кобейджинговые карты "Мир — Union Pay" и электронные кошельки, рассказал РИА Новости генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов."В сложившейся обстановке вопрос трансграничных платежей стоит особенно остро, поскольку международные платежные системы заблокировали прием карт российских банков в иностранных магазинах, а иностранных - на территории РФ. Открытие полноценных счетов за границей для граждан РФ является практически невозможным на сегодняшний день, поскольку требуется гражданство, вид на жительство, подтверждение источника происхождения денежных средств и полная идентификация", - говорит эксперт.Приостановка работы в России Visa и Mastercard дает, с одной стороны, колоссальный прирост новых пользователей для платежной системы "Мир", но в тоже время данная блокировка лишает как эти системы, так и банки хорошего дохода от трансграничных платежей, рассуждает эксперт. Вместе с тем он напомнил, что российские банки активно предлагают клиентам кобейджинговые карты "Мир — Union Pay". Выпуск таких карт сейчас обходится клиентам вплоть до 15 тысяч рублей.Классической альтернативой карточной оплате по-прежнему являются электронные кошельки. Часть из них, например Qiwi, объявили о сохранении опции приема оплаты из ряда зарубежных стран и возможности регистрации новых зарубежных клиентов в своей системе. В какой-то степени это поможет ряду индустрий сохранить международный трафик, заключил Никонов.Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.

https://ria.ru/20220327/defitsit-1780298404.html

https://ria.ru/20220327/dollar-1780189967.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия