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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам таблоида Bild и журналиста Невзорова - РИА Новости, 27.03.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам таблоида Bild и журналиста Невзорова
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам таблоида Bild и журналиста Невзорова - РИА Новости, 27.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам таблоида Bild и журналиста Невзорова
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам немецкого издания Bild и журналиста Александра Невзорова. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T13:16
2022-03-27T14:25
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам немецкого издания Bild и журналиста Александра Невзорова.Адреса этих страниц есть в универсальном сервисе Роскомнадзора для мониторинга заблокированных ресурсов. Ограничение доступа исполняется по требованию Генпрокуратуры. Конкретных ссылок на материалы, публикация которых привела к блокировке, не приводится.Как отмечается в универсальном сервисе, наличие сайта в реестре не означает полного ограничения доступа: ограничить могут возможность просмотра отдельной страницы.Ранее также стало известно о блокировке "Еврорадио", "Кавказский узел" (учредитель издания внесен в реестр иноагентов), "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал, Postimees и Delfi.* СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.
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Влада Копылова
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), bild, генеральная прокуратура рф, технологии, александр невзоров
13:16 27.03.2022 (обновлено: 14:25 27.03.2022)
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам таблоида Bild и журналиста Невзорова

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам немецкого таблоида Bild и журналиста Невзорова

© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© Depositphotos / pressmaster
Клавиатура ноутбука
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам немецкого издания Bild и журналиста Александра Невзорова.
Адреса этих страниц есть в универсальном сервисе Роскомнадзора для мониторинга заблокированных ресурсов. Ограничение доступа исполняется по требованию Генпрокуратуры. Конкретных ссылок на материалы, публикация которых привела к блокировке, не приводится.
Как отмечается в универсальном сервисе, наличие сайта в реестре не означает полного ограничения доступа: ограничить могут возможность просмотра отдельной страницы.
Ранее также стало известно о блокировке "Еврорадио", "Кавказский узел" (учредитель издания внесен в реестр иноагентов), "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал, Postimees и Delfi.
* СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 11:13
Рогозин назвал YouTube "злобной помойкой"
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)BildГенеральная прокуратура РФТехнологииАлександр Невзоров
 
 
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