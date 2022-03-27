https://ria.ru/20220327/sayty-1780326132.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам таблоида Bild и журналиста Невзорова

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам таблоида Bild и журналиста Невзорова - РИА Новости, 27.03.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам таблоида Bild и журналиста Невзорова

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам немецкого издания Bild и журналиста Александра Невзорова. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T13:16

2022-03-27T13:16

2022-03-27T14:25

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

bild

генеральная прокуратура рф

технологии

александр невзоров

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам немецкого издания Bild и журналиста Александра Невзорова.Адреса этих страниц есть в универсальном сервисе Роскомнадзора для мониторинга заблокированных ресурсов. Ограничение доступа исполняется по требованию Генпрокуратуры. Конкретных ссылок на материалы, публикация которых привела к блокировке, не приводится.Как отмечается в универсальном сервисе, наличие сайта в реестре не означает полного ограничения доступа: ограничить могут возможность просмотра отдельной страницы.Ранее также стало известно о блокировке "Еврорадио", "Кавказский узел" (учредитель издания внесен в реестр иноагентов), "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал, Postimees и Delfi.* СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), bild, генеральная прокуратура рф, технологии, александр невзоров