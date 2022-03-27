https://ria.ru/20220327/sayty-1780326132.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам таблоида Bild и журналиста Невзорова
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам таблоида Bild и журналиста Невзорова - РИА Новости, 27.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам таблоида Bild и журналиста Невзорова
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам немецкого издания Bild и журналиста Александра Невзорова. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T13:16
2022-03-27T13:16
2022-03-27T14:25
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
bild
генеральная прокуратура рф
технологии
александр невзоров
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам немецкого издания Bild и журналиста Александра Невзорова.Адреса этих страниц есть в универсальном сервисе Роскомнадзора для мониторинга заблокированных ресурсов. Ограничение доступа исполняется по требованию Генпрокуратуры. Конкретных ссылок на материалы, публикация которых привела к блокировке, не приводится.Как отмечается в универсальном сервисе, наличие сайта в реестре не означает полного ограничения доступа: ограничить могут возможность просмотра отдельной страницы.Ранее также стало известно о блокировке "Еврорадио", "Кавказский узел" (учредитель издания внесен в реестр иноагентов), "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал, Postimees и Delfi.* СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), bild, генеральная прокуратура рф, технологии, александр невзоров
13:16 27.03.2022 (обновлено: 14:25 27.03.2022)
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам таблоида Bild и журналиста Невзорова
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам немецкого таблоида Bild и журналиста Невзорова