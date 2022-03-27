Рейтинг@Mail.ru
The Guardian: Запад загнал себя в ловушку санкциями против России - РИА Новости, 27.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220327/sanktsii-1780344353.html
The Guardian: Запад загнал себя в ловушку санкциями против России
The Guardian: Запад загнал себя в ловушку санкциями против России - РИА Новости, 27.03.2022
The Guardian: Запад загнал себя в ловушку санкциями против России
Санкции США и их союзников против России приведут к тому, что западные страны попадут в ловушку, пишет The Guardian. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T16:33
2022-03-27T16:33
в мире
владимир путин
россия
сша
вашингтон (город)
евросоюз
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2635:1482_1920x0_80_0_0_f6adc9997ef67ffc76d41c7ef7a25c5f.jpg
МОСКВА, 27 мар— РИА Новости. Санкции США и их союзников против России приведут к тому, что западные страны попадут в ловушку, пишет The Guardian.Комментируя решение России ввести расчет за топливо с недружественными странами в рублях, автор статьи считает, что высокие цены на энергоносители вернут инвестиции в добывающие отрасли, рискуя обратить вспять тенденцию к переходу планеты в сторону чистой энергии. Россия, как напомнило издание, — источник важнейших полезных ископаемых. Кроме того, более 25 африканских стран импортируют более трети своей пшеницы из России."У Вашингтона есть рычаги давления на мировую финансовую систему, но зачастую США не могут определиться с целями", - отмечается в публикации. При этом the Guardian подчеркнула, что Россия сможет разработать новые технологии и благодаря им вырваться из "геополитической клетки".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780334432.html
россия
сша
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_771dc52b8cd49864e400ed9962a64f16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, сша, вашингтон (город), евросоюз, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
16:33 27.03.2022
 
The Guardian: Запад загнал себя в ловушку санкциями против России

The Guardian: США и союзники загнали себя в ловушку антироссийскими санкциями

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар— РИА Новости. Санкции США и их союзников против России приведут к тому, что западные страны попадут в ловушку, пишет The Guardian.
"Значение России для всего мира выходит за рамки ее размеров как 11-й по величине экономики в мире. Переориентация российского экспорта нефти, газа и угля с США и Евросоюза на азиатских импортеров станет большим экономическим потрясением", - говорится в публикации.
Комментируя решение России ввести расчет за топливо с недружественными странами в рублях, автор статьи считает, что высокие цены на энергоносители вернут инвестиции в добывающие отрасли, рискуя обратить вспять тенденцию к переходу планеты в сторону чистой энергии. Россия, как напомнило издание, — источник важнейших полезных ископаемых. Кроме того, более 25 африканских стран импортируют более трети своей пшеницы из России.
"У Вашингтона есть рычаги давления на мировую финансовую систему, но зачастую США не могут определиться с целями", - отмечается в публикации. При этом the Guardian подчеркнула, что Россия сможет разработать новые технологии и благодаря им вырваться из "геополитической клетки".
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
Подбитый танк Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
14:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Китайцы возмутились желанием Киева быть "пушечным мясом" в угоду США
 
В миреВладимир ПутинРоссияСШАВашингтон (город)ЕвросоюзСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала