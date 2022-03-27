https://ria.ru/20220327/sanktsii-1780344353.html

The Guardian: Запад загнал себя в ловушку санкциями против России

The Guardian: Запад загнал себя в ловушку санкциями против России - РИА Новости, 27.03.2022

The Guardian: Запад загнал себя в ловушку санкциями против России

Санкции США и их союзников против России приведут к тому, что западные страны попадут в ловушку, пишет The Guardian. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T16:33

2022-03-27T16:33

2022-03-27T16:33

в мире

владимир путин

россия

сша

вашингтон (город)

евросоюз

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2635:1482_1920x0_80_0_0_f6adc9997ef67ffc76d41c7ef7a25c5f.jpg

МОСКВА, 27 мар— РИА Новости. Санкции США и их союзников против России приведут к тому, что западные страны попадут в ловушку, пишет The Guardian.Комментируя решение России ввести расчет за топливо с недружественными странами в рублях, автор статьи считает, что высокие цены на энергоносители вернут инвестиции в добывающие отрасли, рискуя обратить вспять тенденцию к переходу планеты в сторону чистой энергии. Россия, как напомнило издание, — источник важнейших полезных ископаемых. Кроме того, более 25 африканских стран импортируют более трети своей пшеницы из России."У Вашингтона есть рычаги давления на мировую финансовую систему, но зачастую США не могут определиться с целями", - отмечается в публикации. При этом the Guardian подчеркнула, что Россия сможет разработать новые технологии и благодаря им вырваться из "геополитической клетки".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780334432.html

россия

сша

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, сша, вашингтон (город), евросоюз, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии