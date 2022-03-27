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Эксперты оценили влияние санкций на на внедрение беспилотного транспорта - РИА Новости, 27.03.2022
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Эксперты оценили влияние санкций на на внедрение беспилотного транспорта
Эксперты оценили влияние санкций на на внедрение беспилотного транспорта - РИА Новости, 27.03.2022
Эксперты оценили влияние санкций на на внедрение беспилотного транспорта
Санкции не повлияют на внедрение беспилотных автомобилей в России, даже возможные сложности с компонентной базой можно будет довольно быстро заменить аналогами, РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T07:11
2022-03-27T07:11
экономика
технологии
россия
москва
китай
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Санкции не повлияют на внедрение беспилотных автомобилей в России, даже возможные сложности с компонентной базой можно будет довольно быстро заменить аналогами, такой прогноз РИА Новости дали эксперты Национальной технологической инициативы AutoNet."Также могут быть недоступны некоторые компоненты для интеллектуальных транспортных систем. Но чипсеты и устройства для ИТС (интеллектуальных транспортных систем ред.) можно будет заменить аналогами без больших временных задержек", — добавили в AutoNet.Сложностей не будет и с заменой программного обеспечения, которое используется при разработке систем автоматизированного управления, уверены эксперты. Что касается необходимых беспилотнику готовых аппаратных решений, например лидаров и радаров ("зрение" многих беспилотных авто), то здесь также есть варианты: разработчики могут приобрести аналоги от китайских производителей и даже от российских.Альтернатива в части полупроводников, с которыми сейчас глобальный дефицит, а в России при этом отсутствует производство процессоров, способных обеспечить обработку сложных задач беспилотника, — налаживание поставок из Китая.При этом трудности могут возникнуть с развитием интеллектуальных транспортных систем (ИТС). "Придется изменить конструкцию или перейти на другие решения… Так как логистические цепочки разрушены, потребуется три-четыре месяца на выстраивание новых", — отмечают в AutoNet. Эксперты уверены, что запасов компонентов может как раз хватить на этот срок. Таким образом, разработка проектов в области ИТС не замедлится.
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россия
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экономика, технологии, россия, москва, китай, санкции в отношении россии
07:11 27.03.2022
 
Эксперты оценили влияние санкций на на внедрение беспилотного транспорта

Эксперты AutoNet: санкции не повлияют на внедрение беспилотного транспорта в России

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБеспилотный автомобиль "Яндекс"
Беспилотный автомобиль Яндекс - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Беспилотный автомобиль "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Санкции не повлияют на внедрение беспилотных автомобилей в России, даже возможные сложности с компонентной базой можно будет довольно быстро заменить аналогами, такой прогноз РИА Новости дали эксперты Национальной технологической инициативы AutoNet.

"У разработчиков беспилотного транспорта в России не возникнут проблемы с программным обеспечением и с таким оборудованием как лидары и радары. Сложности могут быть с компонентной базой — чипсетами, микропроцессорами для вычислителей. Без них нельзя произвести необходимые аппаратные компоненты для позиционирования беспилотного ТС в пространстве, для распознавания окружающей среды", — считают эксперты.

"Также могут быть недоступны некоторые компоненты для интеллектуальных транспортных систем. Но чипсеты и устройства для ИТС (интеллектуальных транспортных систем ред.) можно будет заменить аналогами без больших временных задержек", — добавили в AutoNet.
Сложностей не будет и с заменой программного обеспечения, которое используется при разработке систем автоматизированного управления, уверены эксперты. Что касается необходимых беспилотнику готовых аппаратных решений, например лидаров и радаров ("зрение" многих беспилотных авто), то здесь также есть варианты: разработчики могут приобрести аналоги от китайских производителей и даже от российских.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБеспилотные грузовики Evocargo перед началом запуска движения по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) протяженностью 105 км
Беспилотные грузовики Evocargo перед началом запуска движения по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) протяженностью 105 км - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Беспилотные грузовики Evocargo перед началом запуска движения по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) протяженностью 105 км
Альтернатива в части полупроводников, с которыми сейчас глобальный дефицит, а в России при этом отсутствует производство процессоров, способных обеспечить обработку сложных задач беспилотника, — налаживание поставок из Китая.
При этом трудности могут возникнуть с развитием интеллектуальных транспортных систем (ИТС). "Придется изменить конструкцию или перейти на другие решения… Так как логистические цепочки разрушены, потребуется три-четыре месяца на выстраивание новых", — отмечают в AutoNet. Эксперты уверены, что запасов компонентов может как раз хватить на этот срок. Таким образом, разработка проектов в области ИТС не замедлится.
Беспилотные автомобили Яндекс - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 16:57
Правительство утвердило эксперимент по беспилотному транспорту
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМоскваКитайСанкции в отношении России
 
 
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