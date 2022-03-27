https://ria.ru/20220327/sanktsii-1780295230.html

Эксперты оценили влияние санкций на на внедрение беспилотного транспорта

Эксперты оценили влияние санкций на на внедрение беспилотного транспорта - РИА Новости, 27.03.2022

Эксперты оценили влияние санкций на на внедрение беспилотного транспорта

Санкции не повлияют на внедрение беспилотных автомобилей в России, даже возможные сложности с компонентной базой можно будет довольно быстро заменить аналогами, РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T07:11

2022-03-27T07:11

2022-03-27T07:11

экономика

технологии

россия

москва

китай

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Санкции не повлияют на внедрение беспилотных автомобилей в России, даже возможные сложности с компонентной базой можно будет довольно быстро заменить аналогами, такой прогноз РИА Новости дали эксперты Национальной технологической инициативы AutoNet."Также могут быть недоступны некоторые компоненты для интеллектуальных транспортных систем. Но чипсеты и устройства для ИТС (интеллектуальных транспортных систем ред.) можно будет заменить аналогами без больших временных задержек", — добавили в AutoNet.Сложностей не будет и с заменой программного обеспечения, которое используется при разработке систем автоматизированного управления, уверены эксперты. Что касается необходимых беспилотнику готовых аппаратных решений, например лидаров и радаров ("зрение" многих беспилотных авто), то здесь также есть варианты: разработчики могут приобрести аналоги от китайских производителей и даже от российских.Альтернатива в части полупроводников, с которыми сейчас глобальный дефицит, а в России при этом отсутствует производство процессоров, способных обеспечить обработку сложных задач беспилотника, — налаживание поставок из Китая.При этом трудности могут возникнуть с развитием интеллектуальных транспортных систем (ИТС). "Придется изменить конструкцию или перейти на другие решения… Так как логистические цепочки разрушены, потребуется три-четыре месяца на выстраивание новых", — отмечают в AutoNet. Эксперты уверены, что запасов компонентов может как раз хватить на этот срок. Таким образом, разработка проектов в области ИТС не замедлится.

https://ria.ru/20220317/transport-1778699563.html

россия

москва

китай

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, технологии, россия, москва, китай, санкции в отношении россии