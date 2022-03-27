https://ria.ru/20220327/sanktsii-1780289042.html
Глава МИД Британии назвала условия снятия санкций против России
Глава МИД Британии назвала условия снятия санкций против России - РИА Новости, 27.03.2022
Глава МИД Британии назвала условия снятия санкций против России
Глава МИД Британии Лиз Трасс призвала в интервью газете Telegraph к увеличению вдвое санкционного давления на Россию и заявила, что прекращение огня и вывод... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T01:12
2022-03-27T01:12
2022-03-27T05:32
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
санкции в отношении россии
лондон
великобритания
лиз трасс
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ЛОНДОН, 27 мар — РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс призвала в интервью газете Telegraph к увеличению вдвое санкционного давления на Россию и заявила, что прекращение огня и вывод войск с Украины станут ключевыми условиями для снятия ограничений.При этом собеседница издания выразила мнение, что сейчас необходимо "удвоить санкции и удвоить количество поставляемого Украине оружия". По словам главы форин-офиса, продолжение, а в некоторых случаях и эскалация нынешней тактики, применяемой Украиной и Западом, может привести президента России Владимира Путина за стол переговоров."Когда наступит время для переговоров, я хочу, чтобы Великобритания сыграла ключевую роль в обеспечении поддержки Украины в заключении эффективной сделки", — поделилась Трасс.Она добавила, что в Британии создано спецподразделение по переговорам для оказания поддержки Киеву.Сейчас под санкциями Британии находятся уже более тысячи российских граждан и предприятий.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.Президент России накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также глава государства анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.
https://ria.ru/20220326/genotsid-1780137875.html
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, лондон, великобритания, лиз трасс
01:12 27.03.2022 (обновлено: 05:32 27.03.2022)
Глава МИД Британии назвала условия снятия санкций против России
Глава МИД Британии Лиз Трасс потребовала удвоить санкции в отношении России
ЛОНДОН, 27 мар — РИА Новости.
Глава МИД Британии Лиз Трасс призвала в интервью газете Telegraph
к увеличению вдвое санкционного давления на Россию и заявила, что прекращение огня и вывод войск с Украины станут ключевыми условиями для снятия ограничений.
"Эти санкции должны быть сняты только с полным прекращением огня и выводом войск, а также с обязательствами о том, что дальнейшей агрессии не будет. Кроме того, есть возможность применить санкции, если в будущем произойдет дальнейшая агрессия. Это реальный рычаг, который, я думаю, можно использовать. Это не использовалось в 2014 году", — предположила Трасс.
При этом собеседница издания выразила мнение, что сейчас необходимо "удвоить санкции и удвоить количество поставляемого Украине
оружия". По словам главы форин-офиса, продолжение, а в некоторых случаях и эскалация нынешней тактики, применяемой Украиной и Западом, может привести президента России Владимира Путина
за стол переговоров.
"Когда наступит время для переговоров, я хочу, чтобы Великобритания
сыграла ключевую роль в обеспечении поддержки Украины в заключении эффективной сделки", — поделилась Трасс.
Она добавила, что в Британии создано спецподразделение по переговорам для оказания поддержки Киеву.
Сейчас под санкциями Британии находятся уже более тысячи российских граждан и предприятий.
Россия
начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы
, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.
Президент России накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также глава государства анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.