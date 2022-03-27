https://ria.ru/20220327/sanktsii-1780289042.html

Глава МИД Британии назвала условия снятия санкций против России

Глава МИД Британии назвала условия снятия санкций против России - РИА Новости, 27.03.2022

Глава МИД Британии назвала условия снятия санкций против России

Глава МИД Британии Лиз Трасс призвала в интервью газете Telegraph к увеличению вдвое санкционного давления на Россию и заявила, что прекращение огня и вывод... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T01:12

2022-03-27T01:12

2022-03-27T05:32

в мире

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

санкции в отношении россии

лондон

великобритания

лиз трасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772127836_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_d4441153d155c31ee8750f7fc21bb21e.jpg

ЛОНДОН, 27 мар — РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс призвала в интервью газете Telegraph к увеличению вдвое санкционного давления на Россию и заявила, что прекращение огня и вывод войск с Украины станут ключевыми условиями для снятия ограничений.При этом собеседница издания выразила мнение, что сейчас необходимо "удвоить санкции и удвоить количество поставляемого Украине оружия". По словам главы форин-офиса, продолжение, а в некоторых случаях и эскалация нынешней тактики, применяемой Украиной и Западом, может привести президента России Владимира Путина за стол переговоров."Когда наступит время для переговоров, я хочу, чтобы Великобритания сыграла ключевую роль в обеспечении поддержки Украины в заключении эффективной сделки", — поделилась Трасс.Она добавила, что в Британии создано спецподразделение по переговорам для оказания поддержки Киеву.Сейчас под санкциями Британии находятся уже более тысячи российских граждан и предприятий.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.Президент России накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также глава государства анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

https://ria.ru/20220326/genotsid-1780137875.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

россия

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, лондон, великобритания, лиз трасс