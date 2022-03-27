13:30 27.03.2022 (обновлено: 13:31 27.03.2022)
Псковское УФАС не нашло нарушений при проверках поставщиков сахара
Псковское УФАС не нашло нарушений при проверках региональных поставщиков сахара
Белый сахар. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Управление ФАС по Псковской области не нашло нарушений при проверках поставок сахара в региональные магазины и торговые сети, сообщил губернатор области Михаил Ведерников.
"Тема, которая остается актуальной, - это вопрос дефицита и подорожания сахара. Региональное УФАС, хоть и с нарушением сроков, но все-таки представило данные проведенного исследования. Итог – нарушений не выявлено. Результатом осталось только выданное предостережение предпринимателю в Острове", - рассказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.
По словам Ведерникова, при этом проверки не касались федеральных торговых сетей.
"В управлении заверяют, что работать они могут только с местными компаниями, а федеральные сети – это зона ответственности ФАС. Комментировать это не буду, лучше расскажу актуальные новости. Например, Воронежское УФАС выявило признаки картельного сговора для поддержания цен на сахар, управлением возбуждено антимонопольное дело против "Пятерочки" и "Магнита", - отметил губернатор Псковской области.
В конце прошлой недели Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении двух сахарных заводов в Краснодарском крае из-за подозрений в картельном сговоре. ФАС также возбудила антимонопольное дело в отношении оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области, подозревая их в отгрузке товара по "завышенным" ценам. Ранее то же было сделано в отношении крупных ритейлеров "Пятерочка" и "Магнит" - из-за "недопоставок" сахара в магазины в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах.