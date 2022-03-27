https://ria.ru/20220327/sakhar-1780327382.html

Псковское УФАС не нашло нарушений при проверках поставщиков сахара

Псковское УФАС не нашло нарушений при проверках поставщиков сахара - РИА Новости, 27.03.2022

Псковское УФАС не нашло нарушений при проверках поставщиков сахара

Управление ФАС по Псковской области не нашло нарушений при проверках поставок сахара в региональные магазины и торговые сети, сообщил губернатор области Михаил... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T13:30

2022-03-27T13:30

2022-03-27T13:31

краснодарский край

уфас

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

пятерочка (сеть магазинов)

россия

псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Управление ФАС по Псковской области не нашло нарушений при проверках поставок сахара в региональные магазины и торговые сети, сообщил губернатор области Михаил Ведерников."Тема, которая остается актуальной, - это вопрос дефицита и подорожания сахара. Региональное УФАС, хоть и с нарушением сроков, но все-таки представило данные проведенного исследования. Итог – нарушений не выявлено. Результатом осталось только выданное предостережение предпринимателю в Острове", - рассказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.По словам Ведерникова, при этом проверки не касались федеральных торговых сетей."В управлении заверяют, что работать они могут только с местными компаниями, а федеральные сети – это зона ответственности ФАС. Комментировать это не буду, лучше расскажу актуальные новости. Например, Воронежское УФАС выявило признаки картельного сговора для поддержания цен на сахар, управлением возбуждено антимонопольное дело против "Пятерочки" и "Магнита", - отметил губернатор Псковской области.В конце прошлой недели Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении двух сахарных заводов в Краснодарском крае из-за подозрений в картельном сговоре. ФАС также возбудила антимонопольное дело в отношении оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области, подозревая их в отгрузке товара по "завышенным" ценам. Ранее то же было сделано в отношении крупных ритейлеров "Пятерочка" и "Магнит" - из-за "недопоставок" сахара в магазины в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/tamozhnya-1779820771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодарский край, уфас, федеральная антимонопольная служба (фас россии), пятерочка (сеть магазинов), россия, псковская область